Wekelijks brand bij het AEB: laptops en telefoons veelvuldig bij het restafval

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft wekelijks te maken met een brand in het afvalverwerkingsproces door verkeerd weggegooid elektrisch afval. Uit cijfers blijkt dat Amsterdammers meer elektronica, zoals laptops, telefoons en tablets, bij het restafval gooien, dan dat er wordt gescheiden. We doen het daarmee een stuk minder goed dan inwoners van andere grote steden.

Wanneer het afval via vuilniswagens bij het AEB binnenkomt, gaat het door een shredder. Daar ontstaan vaak ook de branden. De scherpe haken van de shredder splijten grote accu's en batterijen open, waardoor er een vlam ontstaat. Die vlam slaat vervolgens over op het omliggende afval, waardoor er brand ontstaat.

Dat gebeurt per jaar gemiddeld 57 keer, dus minimaal een keer per week. Volgens Erwin Dekker, teamleider van de scheidingsinstallatie, zorgt dat voor oponthoud. "Voorheen lag het hele systeem anderhalf uur stil. Inmiddels is het apparaat aangepast en is dit nog maar vijf minuten. Toch wil je die brand gewoon niet hebben. Het is gevaarlijk en kost verspilde tijd."

Ver onder het gemiddelde

Volgens Stichting Open, Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland, zit Amsterdam ver onder het gemiddelde van ingezameld elektronisch afval per inwoner in Nederland. In de eerste helft van dit jaar zamelde een Amsterdammer gemiddeld 1,1 kilo in, terwijl dat in de rest van Nederland gemiddeld 2,9 kilo is. In het Amsterdamse restafval zit zelfs meer elektronisch afval, dan in het gescheiden elektronische vuilnis.

Amsterdammers op straat staan te kijken van de cijfers. "Echt gênant dat er zoveel elektronisch afval weggegooid wordt. Dat is ook wel het randstedelijke, dat snelle gedoe," zegt een man. Een mevrouw zegt: "Het moet wel duidelijker worden. Als ik al niet weet waar ik het in moet leveren. Misschien iets van een goede campagne vanuit de gemeente zou helpen."