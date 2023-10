GroenLinks wil meer inspraak voor bewoners en ondernemers Centrum: "Belangen botsen altijd"

Meer inspraak en zeggenschap voor de bewoners en lokale ondernemers in het Centrum, daar pleit raadslid Iname Nadif (GroenLinks) voor in haar initiatiefvoorstel 'Reclaim het centrum'. Hoe ze dat gaat bereiken in een binnenstad vol tegengestelde belangen? "Je hebt altijd binnen de politiek dat belangen botsen, anders was er maar één politieke partij geweest."

Met Nadif lopen we over de Damstraat, misschien wél het uithangbord van de doorgeslagen toeristencommercie in het centrum. "Ik kijk om mij heen en zie winkels en restaurants gericht op toeristen en niet op bewoners."

De Nutellashops, wietgerichte winkels en heel veel snoep; de toerist komt wel aan zijn trekken in het centrum, maar voor de bewoners en lokale ondernemers in steeds minder plek. "Het is gericht op uitgaan, het nachtleven. Niet in de zin van kunst en cultuur, maar van massaconsumptie en toerisme. Daar moeten we vanaf."

Belangen

Om dat te bereiken pleit raadslid Nadif voor meer inspraak voor lokale ondernemers en bewoners. En wat als plannen en ideeën van bewoners en ondernemers botsen met haar eigen opvattingen? Kiest ze dan voor haar politieke koers? "Nee, dat is niet het principe van dit initiatiefvoorstel, dat gaat echt over hoe we het centrum inrichten. Hoe doen wij dat met zijn allen? Je hebt altijd binnen de politiek dat belangen botsen, anders was er maar één politieke partij geweest."