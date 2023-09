Rondje centrum met nieuwe voorzitter stadsdeel centrum Amélie Strens: "Hier gebeurt het"

Of het nou de prachtige monumentale panden betreft of de overvolle toeristische Wallen, Amélie Strens krijgt er de komende tijd allemaal mee te maken als nieuwe stadsdeelvoorzitter Centrum. Sinds een week is ze de frontvrouw van de binnenstad. De hoogste tijd dus om haar nieuwe werkplek eens te verkennen.

"Ik heb er heel veel zin in", begint de nieuwe stadsdeelvoorzitter die in de volksmond ook wel de binnenstadburgemeester wordt genoemd. Amélie Strens (37) heeft als hoofddoel om zowel toeristen als bewoners en ondernemers zich in het stadsdeel welkom te laten voelen. "Dat kan ik niet alleen en ook niet met enkel de gemeente. Daar is bewustzijn bij en input van al die groepen voor nodig."

Na in Nijmegen te zijn geboren en in Groningen te hebben gestudeerd, komt ze veertien jaar geleden naar Amsterdam. Ze woont lang in het centrum, maar woont sinds een paar jaar in Oost. De afgelopen jaren was ze actief als D66-fractievoorzitter voor Noord-Holland, nu maakt ze de overstap naar de hoofdstad. "Het centrum, dat is waar het gebeurt en waar alles van de stad samenkomt. Dat maakt het voor mij speciaal."

Toerisme of de vrije ondernemer?

Het Rembrandtplein is een plek waar Strens vroeger veel kwam: "Ik ging er graag uit. Maar als ik nu met mensen spreek merk je wel dat het minder divers is geworden, dat het meer toerisme aantrekt en dat de Amsterdammer er minder graag komt." Dat vindt ze jammer, want eigenlijk is het een heel mooi plein.

De toeristenondernemingen die op en rondom het plein liggen kunnen de oorzaak zijn. "Vroeger kon je elke winkel beginnen die je wilde, dus ook toeristische winkels zoals snoepwinkels. Daar zijn al strengere regels voor om dat tegen te gaan." Volgens de voorzitter moet je niet per ondernemer kijken, maar naar het geheel: "Want de optelsom is anders misschien niet wat je voor de hele stad wilt."