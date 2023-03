Beroepspianist werd hij niet, maar wethouder Zorg wordt Alexander Scholtes wel

Alexander Scholtes moet de opgestapte Shula Rijxman gaan vervangen als de nieuwe wethouder Zorg en ICT. Als 16-jarige droomde de jonge Scholtes van een andere carrière, als beroemd concertpianist. Via verschillende functies in de politiek wordt hij nu na een jaar stadsdeelvoorzitter van het centrum te zijn geweest, wethouder.

Achter zijn piano bezocht AT5 de 16-jarige Scholtes die aan het opwarmen was voor een concert. "Ik wil wel goed spelen straks, dus mijn vingers moeten warm zijn voor zo'n stuk", vertelde hij toen. Op de vraag wat hij later wil worden, had Scholtes een duidelijk antwoord. "Ik hoop dat ik een beroemd concertpianist word, maar dat is moeilijk om te worden omdat er zoveel goede pianisten zijn."

Beroepspianist werd de nu 40-jarige Alexander Scholtes niet, maar hij vindt wel zijn weg in de politiek. In 2007 begint hij als beleidsadviseur van D66 Amsterdam, daarna wordt hij de fractievoorzitter van de partij in stadsdeel Zuid om vervolgens politiek adviseur van Kajsa Ollongren te worden. Scholtes verlaat de politiek tussen 2018 en 2022 om als woordvoerder bij Schiphol aan de slag te gaan. Sinds vorig jaar zomer is hij de stadsdeelvoorzitter.

Geen ervaring in de zorg

Als de gemeenteraad volgende week akkoord gaat, dat is normaal gesproken een formaliteit, wordt Scholtes verantwoordelijk voor onder andere de zorg en ict. Opvallend is wel dat de nieuwe wethouder, net zoals zijn voorganger Rijxman, geen ervaring heeft in de zorg.

D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk is van mening dat Scholtes de juiste man is voor de positie. "Hij kent de stad goed en ook vanuit zijn werk in de politiek kent hij de discussies die over de zorg worden gevoerd goed. Ik weet zeker dat de mensen die in de zorg werken een hele goede zorgambassadeur met hem krijgen."