Stad NL V De Zwoele Stad 2022: Gosse Bouma en Alexander Scholtes over de drukte in de binnenstad en het perfecte plaatje

De Zwoele Stad is dit jaar zwoeler dan ooit. Met temperaturen van dik boven de dertig graden strijkt de zomertalkshow dit jaar neer in het hartje van de stad op het Spui, vlak achter de Kalverstraat. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met de stad. Vandaag spreken we fotograaf Gosse Bouma en stadsdeelvoorzitter Centrum Alexander Scholtes.

Fotograaf Gosse Bouma bekijkt de stad vanachter de lens. "Wat fotografie voor mij mooi maakt is dat je het verhaal van iemand anders kunt vastleggen op beeld. En dat via het internet met een groot publiek kunt delen." Het perfecte plaatje bestaat volgens Bouma uit een aantal ingrediënten. "Er zit iets van licht, melancholie en mist in. Dat gecombineerd met de historische gebouwen in de binnenstad."

Quote "Ik probeer rust te zoeken door 's ochtends vroeg te gaan fotograferen, dan voel ik me op mijn best" Gosse bouma over vroeg opstaan voor fotografie

Een rode draad in zijn werk is de stilte te laten zien. In een drukke stad als Amsterdam is dat best een uitdaging. "Ik probeer rust te zoeken door 's ochtends vroeg te gaan fotograferen, dan voel ik me op mijn best."

Alexander Scholtes en Gosse Bouma met presentator Kiki Bosman

Quote "We moeten zorgen dat de binnenstad weer aantrekkelijker wordt voor Amsterdammers zelf" alexander scholtes over de binnenstad

Alexander Scholtes verhuisde twintig jaar geleden naar Amsterdam om te studeren aan het conservatorium. Zijn droom om klassiek pianist heeft hij ingeruild voor een carrière in de politiek. Eerst als lokale bestuurder en sinds een paar weken als stadsdeelvoorzitter centrum. Een pittige rol, waar veel mensen een mening of idee over hebben. "Iets wat ik volkomen begrijp, want het gaat over jouw directe leefomgeving." Zijn plannen voor de binnenstad gaan onder andere over het aanpakken van de drukte en het vergroenen. "We moeten zorgen dat de binnenstad weer aantrekkelijker wordt voor Amsterdammers zelf."