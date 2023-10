Nachtelijke explosies in Slotervaart en Diemen

Bij een sportcentrum aan de Johan Huizingalaan in Slotervaart en bij een woning aan de Tjalk in Diemen zijn vannacht explosies afgegaan. Beide gebouwen zijn beschadigd door de knal. De politie doet onderzoek naar de explosies.

Het explosief voor de woning in Diemen ging ongeveer een uur later af. De ruiten en de deur van het portiek raakten daarbij flink beschadigd en ook op hogere etages sneuvelden wat ramen. Er raakte niemand gewond door de explosie.

Bij het sportcentrum aan de Johan Huizingalaan ging het explosief om 03.20 uur af. Er vielen geen gewonden, maar een groot deel van de ruiten sneuvelden wel. Op 9 augustus ging er ook al een explosief af voor het pand en in 2020 werd het gebouw ook beschoten .

De Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) werd naar beide explosies opgeroepen om onderzoek te doen. De recherche onderzoekt de zaken nu verder. Getuigen die rond de tijdstippen iets hebben gehoord of gezien óf die meer weten over de explosies worden gevraagd om zich te melden. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam vraagt de politie om de beelden te delen.