Michiel Romeyn: "Jiskefet moet weer terug op televisie"

Michiel Romeyn wil dat zijn programma Jiskefet weer terugkeert op televisie, in een nieuw jasje. "Mijn vingers jeuken om nog eens Jiskefet te maken, alleen al vanwege al dat getrut op tv." De acteur deed al eens een voorstel voor een comeback bij de publieke omroep, maar die vonden het volgens hem 'te eng' en benaderden hem te formalistisch. Dit en meer vertelt Romeyn vanavond aan journalist en schrijver Kemal Rijken in een nieuwe aflevering van 'Gesprek aan de Amstel'.

Voor veel mensen is Michiel Romeyn een begrip om zijn rollen in Jiskefet, het legendarische, satirische televisieprogramma. Samen met Rijken blikt hij terug op de jaren dat het programma liep, en kijken ze naar oude fragmenten, onder meer met zijn typetjes Oboema en Tony van Heemschut.

Maar wie is Romeyn nog meer? Hij vertelt een van de oprichters te zijn van Club Mazzo, dat begon op de Prinsengracht en zijn hoogtijdagen meemaakte aan de Rozengracht. Oud-Zuid, de buurt waar hij opgroeide, noemt hij 'naargeestig'.

Liggend werken

Naast acteur is Michiel Romeyn ook kunstenaar. "Ik werk het liefst liggend. Daarom word ik ook wel 'matras-Romeyn' genoemd." Hij ging naar de Grafische School en de Rietveld Academie, maar maakte beide opleidingen nooit af. Toch bestaat het leven van Romeyn vooral uit het 'scheppen' van creatief werk.

In het gesprek met onthult hij volgend jaar een tentoonstelling met eigen werk in Rotterdam te krijgen. Ook vertelt hij onder meer hoe bepaalde scènes in Jiskefet tot stand kwamen en wat hem beweegt om, ondanks al het toerisme, nog steeds in Amsterdam te wonen en werken.