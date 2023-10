Treinkaartjes naar Europese steden goedkoper dan vliegtickets, behalve naar Londen

Volgens het KiM liggen deze verschillen aan de manier van meten en berekenen. Prijzen zijn sowieso sterk afhankelijk van wanneer je boekt of op welk tijdstip je vertrekt. Voor vroeg boeken, vroeg vertrekken of reizen in het laagseizoen krijg je bijvoorbeeld meestal een goedkoper ticket.

Het KiM keek in mei dit jaar naar de laagste en de hoogste prijzen voor trein- en vliegtickets zes weken later, in juni. Voor je portemonnee bleek het toen voor elf Europese steden beter om met de trein dan met het vliegtuig te reizen. Het gaat om Basel, Berlijn, Brussel, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Kopenhagen, München en Parijs. Alleen de Eurostar naar Londen is gemiddeld duurder dan vliegen, net als de reis naar Birmingham en Bristol, waarvoor je ook de Eurostar moet pakken.

Zo kon een tripje naar Berlijn met het vliegtuig oplopen tot 215 euro, terwijl een treinticket niet duurder dan 120 euro werd. Het duurste vliegticket naar Berlijn was dus bijna twee keer zo duur als het duurste treinticket. En naar Parijs was het goedkoopste vliegticket 182 euro, maar een treinticket boekte je al vanaf 120 euro.