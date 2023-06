Stad nl Staatssecretaris Heijnen hoopt op oplossing voor Eurostar naar Londen

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) zegt niet gelukkig te zijn met het stilleggen van de directe treinverbinding tussen Amsterdam Centraal en Londen. Vanwege werkzaamheden zouden er vanaf juni volgend jaar maandenlang geen treinen van Eurostar tussen beide steden kunnen rijden. Heijnen zei vanmiddag tijdens een commissiedebat in Den Haag dat ze zowel met Eurostar als ProRail op zoek wil naar een oplossing.

Vanaf juni volgend jaar gaat de oostzijde van Amsterdam Centraal op de schop. Vanwege de werkzaamheden zou er geen plek meer zijn voor de hal waar de paspoorten worden gecontroleerd. En geen paspoortcontrole betekent geen Eurostar. Wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) zei gisteren overvallen te zijn door het nieuws en 'absoluut niet blij' te zijn. Ze heeft inmiddels gebeld met staatssecretaris Heijnen en er volgt namens de gemeente nog een brief. Ook reizigersvereniging Rover is niet blij. Directeur Freek Bos: "We willen met zijn allen veel minder CO2 gaan uitstoten. Dan moeten we met die trein lekker van Londen naar Amsterdam kunnen. Dan kun je niet zeggen: we stoppen daar even een jaartje mee."

De staatssecretaris zei vanmiddag dat ze samen met Eurostar en ProRail op zoek wil gaan naar een oplossing. Maar tempert ook de verwachtingen. Zo zou ProRail andere scenario's al onderzocht en overboord gegooid hebben. En Eurostar zou alleen vanaf Amsterdam Centraal willen vertrekken. Een directe treinverbinding tussen Londen en bijvoorbeeld Utrecht lijkt daarmee ook geen optie.

'Scheelt 21 vliegtuigen per dag' Voor de paspoortcontrole op spoor 15b staat een lange rij. Ook hier snappen ze niet dat de directe trein naar en van Londen misschien wel een klein jaar verdwijnt. "Het is een beetje slecht voorbereid. Ik neem aan dat die werkzaamheden heel lang van tevoren zijn gepland. Dan kan je in de tussentijd wel een oplossing zoeken lijkt me." En een andere reiziger: "Laat de reiziger in ieder geval de mogelijkheid hebben om met de trein naar Londen te gaan. Ik las in de krant dat het per dag 21 vliegtuigen scheelt."

Vliegen is volgens de directeur van Rover dan ook geen alternatief. Wat volgens Bos wel een alternatief is: "Met een andere trein naar Brussel rijden om daar over te stappen. Maar dat betekent gedoe en extra reistijd. Dat wil je allemaal niet. Dus het enige echte alternatief is dat de trein gewoon naar Amsterdam blijft rijden. Uiteindelijk gaat ProRail erover en kan de staatssecretaris alleen maar heel veel druk uitoefenen."