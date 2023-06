Uiterste poging om Eurostar naar Londen op CS te houden: "Wat eruit gaat komen is ongewis"

Wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) dringt er bij onder meer staatssecretaris Heijnen op aan om te zorgen dat de Eurostar naar Londen volgend jaar nog steeds vanaf het Centraal Station vertrekt, maar het is nog de vraag of dat zin heeft. Begin deze week werd bekend dat door werkzaamheden er bijna een jaar geen Eurostar-treinen van en naar Londen zullen rijden. Van begin juli volgend jaar tot uiterlijk mei 2025.

Door de werkzaamheden aan de oostzijde van het station is er geen plek voor de douanepost. Tijdens de gemeenteraadsvergadering vroegen verschillende raadsleden aan Van der Horst wat zij nog ging doen om te voorkomen dat er zeven tot elf maanden geen treinen tussen het Centraal Station naar Londen rijden. GroenLinks-fractievoorzitter Zeeger Ernsting noemde het 'de wereld op zijn kop' en vreesde dat er nog meer naar de Engelse stad gevlogen wordt, wat hij 'waanzin midden in de klimaatcrisis' noemde.

Van der Horst vertelde dat ze overvallen was door het nieuws en 'absoluut niet blij' is. "Wij kunnen alleen niet zoveel." Ze heeft wel vanochtend met de staatssecretaris gebeld en stuurt namens de gemeente nog een brief.

"Wat er precies uit gaat komen is ongewis", zei de wethouder. "Tot nu toe is het bericht, het kan echt niet veilig. En dat we te ver in het proces zijn om het nog te stoppen." Ze zegt dat de rol van de gemeente beperkt is tot 'suggesties en ideeën opwerpen'.