Metro 51 rijdt ook vandaag niet door uitloop werkzaamheden

De metro ligt er sinds donderdagavond uit vanwege een noodreparatie bij station Zuid. De spoedreparatie moet volgens de website van het GVB worden uitgevoerd vanwege de werkzaamheden die bij Zuid plaatsvinden.

Aanvankelijk zou het alleen bij donderdagavond blijven, maar gisterochtend werd duidelijk dat de metro vrijdag ook niet zou rijden. Dat is zaterdagochtend ook het geval; een woordvoerder van het GVB laat vanochtend weten dat dat waarschijnlijk de rest van de dag zo blijft.

Dat de werkzaamheden langer duren dan eerder werd aangegeven, heeft volgens het GVB met de slechte weersomstandigheden te maken. Het bedrijf kan nog niet zeggen wanneer de metro's weer inzetbaar zijn.

Alternatief

Metro 50, tussen Gein en Isolatorweg, rijdt wel de gehele route. De metrolijn komt ook langs station Zuid, maar stopt daar nu op het spoor 2 voor beide richtingen. Ook bij de halte Amstelveenseweg vertrekt de metro vanaf een ander spoor.

Het GVB adviseert reizigers die van of naar Centraal moeten om de Noord/Zuidlijn (metro 52) te pakken. Een andere mogelijke route richting CS is om metro 50 te pakken tot de Van der Madeweg en dan over te stappen op metro 53 of 54.