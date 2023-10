Veel tocht en kou bij huurders Tuindorp Oostzaan: "Kom hier maar snel isoleren"

De gemeente wil dat een kwart van de huizen in de stad vóór 2030 betere isolatie krijgt. In Tuindorp Oostzaan delen vijf corporatiehuurders hun verhaal. Volgens hen heeft een groot deel van het dorp last van tocht en kou in huis. "Energielabel B? Ik geloof er weinig van."

Meneer en mevrouw Karbet - AT5

Bettie Karbet "Volgens de officiële gegevens zou ik energielabel B hebben, maar daar geloof ik eerlijk gezegd weinig van. Overal waar draden de kamers binnenkomen, zoals de stopcontacten of de kabel voor de tv, daar voel je de wind doorheen komen. In de jaren 90 hebben we dubbel glas gekregen, maar dat voldoet allang niet meer aan de eisen van deze tijd. Een energielabelonderzoeker die bij ons langskwam heeft dat ook gezegd. En de muren zijn ook niet geïsoleerd, als je erop klopt dan hoor je hoe hol het is." "Wij merken het ook in onze stookkosten. Hoewel we heel zuinig zijn, zijn we meer dan 200 euro kwijt per maand aan energie. We hebben vaak bij de verhuurder, Ymere, gezegd dat er wat moet gebeuren. Maar je kan praten wat je wil. Ze zijn nu bezig in de buurt met het schilderwerk van de kozijnen en daar is veel verrot hout aangetroffen. Daar is alleen wat nieuw hout tussen geplakt. Eigenlijk zou er op grotere schaal gerenoveerd moeten worden. Maar je doet er weinig aan." "We willen niet zeiken - Ymere doet ook heus wel dingen goed. En het dorp is fijn, in de zomers zitten we heerlijk in onze tuin. We zouden hier niet weg willen."

Sonja Stroek bij de deur naar haar tuin - AT5

Sonja Stroek "Ik woon hier nu 31 jaar, maar dat wil niet zeggen dat het me heel erg bevalt. De huisjes hier in Tuindorp zijn klein en oud. En de isolatie is gewoon bar slecht." "We waren het tweede blok van de Mercuriusbuurt dat rond het jaar 2000 werd aangepakt, maar veel is toen niet goed gegaan. We hebben toen dubbelglas gekregen, maar niet overal. Dunne ramen zijn een 'verklikker': er werd ons verteld dat als die beslaan, je de ventilatie aan moet zetten." "Daar zijn toen rare keuzes gemaakt. Het wc-raampje is dubbelglas, maar het raam in de brede deur in de woonkamer naar de tuin is enkel glas. In de koude maanden kan ik niet aan de tafel bij het raam zitten. Het is gewoon veel te koud. We hebben nu nieuwe ventilatie en ik heb Ymere verteld dat ik graag dubbelglas in de deur wil, maar daar is niets mee gedaan. Je komt er gewoon niet doorheen."

Kitty de Jong - Privéarchief

Kitty de Jong "Ik wil liever niet dat je langskomt voor een foto. Ik heb een spierziekte, artrose en sinds ik medicijnen gebruik heb ik ook last van spiervernauwingen. Daardoor ben ik enorm afgevallen, ik weeg nog 37 kilo. Je mag mijn eigen foto's van een paar jaar geleden wel gebruiken." "Toen ik net in mijn huis woonde, 22 jaar geleden, merkte ik hoe koud het werd. De verwarming is niet goed aangesloten. Hierdoor krijg ik het alleen beneden warm. Maar doordat het huis zo slecht geïsoleerd is, ben ik wel veel geld kwijt aan stookkosten. Per maand is dat zo'n 220 euro. Maar erger nog zijn de lekkages. Ik ben al jaren in gesprek met mijn huisbaas, Stadgenoot, maar ik kom geen stap verder. Doordat het zo vochtig is in huis, heb ik nog meer last en pijn van de artrose. Het is gewoon vreselijk."

Anja Meppen - AT5

Anja Meppen "Ik woon in wat ze hier de Goudkust noemen, dat is het buurtje bij het Twiskehuis. Daar zijn rond 2003 door Ymere wat huizen samengevoegd, van twee naar één. Doordat de huizen groter zijn, valt het huis in de vrije sector, ik betaal bijna 900 euro aan huur." "Ik heb veel last van kou en tocht. Ik heb daar vaak wat over gezegd bij Ymere, en vorig jaar zijn ze langs geweest. Toen is er een tochtstrip geplaatst en in de huiskamer is een ander raam gezet. Maar alsnog is het koud in huis. Vooral op de wc, in de winter is het daar steenkoud. Je moet overal zelf achteraan, maar je ziet gewoon niemand." "Mijn man is vrij handig, hij zou het liefst de boel zelf opknappen. Maar zo hoort het niet. Zoals het nu gaat, vind ik het meer asociale dan sociale woningbouw. Hij zou het liefste vertrekken, maar ik woon al bijna heel mijn leven in Noord. Als ik de stad uit zou gaan, zou ik doodongelukkig worden."

Geertje Beishuizen - AT5

Geertje Beishuizen "Oorspronkelijk kom ik niet uit Tuindorp, ik woon hier nu 15 jaar. Maar ik ben wel een echte Noorderling. Het huis waar ik nu woon is een eengezinswoning van Ymere." "Ik moet rondkomen van de bijstand en ben heel blij dat ik een jaarcontract kon afsluiten voor mijn energie. Ik betaal nu 210 euro in de maand. Mijn kachel zet ik niet te hoog want ik ben als de dood dat ik te veel stook. Maar het is zo koud hiero, het is nauwelijks warm te krijgen. Schilders zijn nu in de buurt bezig met de kozijnen. Verrotte stukken worden er met de decoupeerzaag uitgehaald en dan vervangen. Mijn vader was timmerman, ik zou denken dat je in zo'n geval beter het hele kozijn moet vervangen." "Verhuizen? Vind er maar eens een in deze tijd. Ik woon nu best groot en zou het niet erg vinden om iets kleiner te wonen. Omdat ik een scootmobiel gebruik, zou ik het liefst gelijkvloers wonen. Ik zou zo vertrekken, als het kon."

Reactie woningbouwcorporaties De woordvoerders van Ymere en Stadgenoot laten in een reactie weten het erg vervelend voor de huurders te vinden, en zeggen toe op korte termijn contact met hen op te nemen om in gesprek te gaan over de klachten. "De afgelopen jaren hebben alle Amsterdamse corporaties een grote inhaalslag gemaakt bij het verduurzamen van oudere, sociale huurwoningen in de stad", schrijven ze in een gezamenlijke reactie. "Meer dan de helft heeft inmiddels een groen energielabel B of hoger. Daar gaan we mee door en we versnellen waar mogelijk. Het verduurzamen van bestaande woningen heeft bij ons als woningcorporaties grote prioriteit." "We werken efficiënt en combineren dat altijd met groot onderhoud of een renovatie. Zo slaan we twee vliegen in een klap. Maar we zijn ook realistisch. Alle woningen tegelijk verbeteren is alleen al uit praktische overwegingen onmogelijk. Je kunt een schaarse bouwvakker niet tegelijkertijd een huis laten verduurzamen en elders in de stad laten werken aan nieuwbouw. Ook gaat het om een grote hoeveelheid woningen die we willen verduurzamen en dat kan helaas niet allemaal tegelijk. Dit kan alleen gefaseerd." "Hoewel we iedere dag keihard werken aan verduurzaming van woningen, betekent het concreet, hoe vervelend dat ook is, dat sommige bewoners langer wachten dan anderen. Die groep bewoners bieden we hulp op korte termijn, door simpele ingrepen, om energie te besparen. Denk aan het plaatsen van bijvoorbeeld tochtstrips, het verbeteren van de ventilatie, afstellen van de cv-ketel of plaatsen van isolatiefolie."

