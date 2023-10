Extra isolatie nodig voor een kwart van alle Amsterdamse huizen

Eén jaar na aanvang van het isolatieoffensief zijn in Amsterdam meer dan 30.000 huishoudens geholpen bij het terugdringen van de energiekosten. Maar als Amsterdam in de pas wil blijven lopen om de landelijke afspraken over energiebesparing te halen, moet er veel meer gebeuren. Volgens het college moeten 123.000 huizen extra isolatie krijgen - vóór 2030. De stad staat daarmee voor een immense opdracht.

Dit jaar heeft hij de verwarming nog niet aangehad, maar lang gaat dat volgens Ton van Baardwijk niet meer duren. In de ruim honderd jaar oude huisjes in Tuindorp Oostzaan jaagt de wind vaak door de huizen. "Ze zijn gebouwd vlak na de Eerste Wereldoorlog", vertelt Van Baardwijk. "Het waren noodwoningen, bedoeld voor de arbeiders uit verkrotte wijken als de Jordaan." Vrijwel heel Tuindorp is decennialang het bezit geweest van woningcorporaties, en nog altijd zijn Ymere en Stadgenoot de belangrijkste verhuurders in de wijk. "Maar de afgelopen jaren is er ook veel verkocht. Daardoor zijn er veel nieuwkomers in de wijk tegenwoordig."

Nina Schippers is zo'n nieuwkomer. "Ik woonde al wel in Noord, hoor", haast ze zich erbij te vertellen. In 2015 trok ze in haar hoekhuis. "Aan isolatie heb ik toen niet zo gedacht, al heb ik wel een hoop verbouwd." Ze is van plan om binnenkort van start te gaan met het isoleren van haar zoldertje. "Je kijkt daar op sommige plekken zo door het dak naar buiten. De vloer moet daar ook beter geïsoleerd worden, nu trekt de kou vaak door tot aan de benedenverdiepingen."

Isolatieoffensief

Vorig jaar, toen de gemeente het zogeheten isolatieoffensief aftrapte, kreeg Schippers al bezoek van de zogeheten Fixbrigade. "Die hebben toen folie achter de radiatoren geplakt." De gemeente schat dat met dit soort snelle oplossingen inmiddels meer dan 30.000 huishoudens zijn geholpen energie te besparen. Maar Schippers zegt eigenlijk wel meer hulp te willen bij het isoleren van haar huis. "Zodat ik een goed stappenplan kan maken."

Die 30.000 huishoudens zijn relatief gezien klein bier. Want de gemeente moet veel meer en vooral veel sneller huizen gaan isoleren. "Om in lijn te komen met de landelijke doelstellingen voor energiebesparing

moeten in Amsterdam tot en met 2030 circa 120.000 woningen worden geïsoleerd", schrijft wethouder Zita Pels (GroenLinks). In het Uitvoeringsplan 2024-2026 schrijft het college hoe dat moet gebeuren. Woningeigenaren en VvE's krijgen hulp bij advies en uitvoering van isolatieplannen. En bewoners die moeite hebben met het betalen van de energierekening, kunnen een beroep blijven doen op de al bestaande ondersteuningsprogramma's.

Voorrangs-buurten

Bijzondere aandacht gaat uit naar wat Pels 'voorrangs-buurten' noemt. Dat zijn de buurten waar veel huizen geïsoleerd moet worden en waar ook al veel andere problemen spelen. "Ongelijk investeren voor gelijke kansen is het leidende principe", staat daarover in het Uitvoeringsplan. "Daarom investeren we extra in isolatiemaatregelen voor slecht geïsoleerde woningen in buurten waar de bewoners ondersteuning het hardste nodig hebben." Oftewel: de slechtste huizen in de kwetsbaarste wijken krijgen prioriteit.