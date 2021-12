Een op tien Amsterdammers kampt met energiearmoede: "Bang dat ik een hoop moet bijbetalen"

Met de stijgende gasprijzen is energiearmoede een steeds groter wordend probleem. Uit onderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt dat een op de tien Amsterdamse huishoudens hiermee te maken heeft. In de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost is dit probleem het grootst en slecht geïsoleerde woningen zorgen ervoor dat Amsterdammers nog meer gaan betalen.

"Ik ben bang dat ik zo een hoop bij moet gaan betalen", vertelt Rijk Bomer in zijn sociale huurwoning aan de Foersterhof. Bomer betaalt samen met zijn vrouw maandelijks zo'n 200 euro aan energiekosten en dat wordt in de komende maanden mogelijk alleen maar meer. Zijn woning in Osdorp heeft namelijk energielabel G en hij is niet de enige. Al eerder bleek uit onderzoek van Investico en AT5 dat in Amsterdam nog steeds 40.000 corporatiewoningen slecht zijn geïsoleerd .

"Het is echt steenkoud. Eigenlijk is niks goed geïsoleerd"

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat in deze stadsdelen meer huishoudens zijn met hoge energiekosten en lage inkomens. In Zuidoost betalen mensen gemiddeld 120 euro per maand aan energiekosten, in Nieuw-West 122 euro en in Noord is dit zelfs 129 euro per maand.

Er is sprake van energiearmoede als huishoudens meer dan 10% van het inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Dat de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord hier het meest mee te maken hebben, is geen verrassing voor Vincent Feith, adviseur energie van stichting !WOON. "We zien dat daar juist aan de rand van de stad, slecht geïsoleerde woningen staan."

Skipak

Bomer baalt dat zijn woning zo slecht is geïsoleerd en heeft veel last van de kou. "Het is echt steenkoud. De tocht gaat door de ramen en dit raam sluit niet goed af. Eigenlijk is niks goed geïsoleerd." Hij heeft van alles in de woning aangepast om te zorgen dat het warmer wordt. Zo ligt in elke kier een tochthond en heeft hij op verschillende plekken aluminium tegen de muren geplakt.

Feith komt met de huisbezoeken dit soort situaties vaker tegen. "Ik kwam laatst bij iemand die zijn skipak aan deed als hij een boek ging lezen. Dat zijn schrijnende situaties." !WOON ondersteunt Amsterdammers die er niet meer uitkomen door bijvoorbeeld via het initiatiefrecht energiebesparende maatregelen af te dwingen of energiecoaches in te zetten.