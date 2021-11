40.000 corporatiewoningen nog altijd slecht geïsoleerd: "Er komt overal kou vandaan"

Ten minste 40 duizend corporatiewoningen in de stad zijn nog altijd slecht geïsoleerd. Dat terwijl Aedes, de landelijke koepelorganisatie van woningbouwcorporaties, in 2013 de afspraak heeft gemaakt dat alle woningen voor het einde van 2021 gemiddeld energielabel B zouden hebben. Ruim een kwart van de woningen van corporaties in Amsterdam haalt dat voorlopig dus niet. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksplatform Investico en AT5.

Dat betekent bibberend de winter doorkomen, want de energieprijzen stijgen volgend jaar zodanig dat het voor huurders van sociale huurwoningen met een smalle beurs haast onbetaalbaar wordt om de warmte binnenshuis te houden. Hoewel de woning van Hilda geïsoleerd is en ook dubbel glas heeft, blijft het altijd koud. "Vooral de ramen aan de voorkant. Die ramen zijn allemaal lek. Het is dubbele beglazing maar de meeste zijn lek. Maar ook kou van de grond, kou onder de deuren door, de voordeur. Er komt overal kou vandaan."

"Hier leg ik dan, als het echt heel koud wordt, zo'n katoenen lap neer", vertelt Hilda Abbenhues, zelf huurder van een sociale huurwoning in Floradorp in Noord, terwijl ze wijst naar een van de tochtige plekken in haar huis. "Het is echt om de kou tegen te gaan. De gordijnen die ik inmiddels heb gemaakt, houden de warmte gelukkig ook een beetje binnen." Hilda is een van de vele huurders van een woningbouwcorporatie met een slecht geïsoleerde woning: die van haar heeft energielabel G, de laagst mogelijke optie.

Energieakkoord

De corporatiesector beloofde in 2013 in het Energieakkoord dat hun woningen uiterlijk in 2020 gemiddeld energielabel B zouden hebben. Een belofte van 47 partijen, waaronder de koepel van woningcorporaties Aedes, om de energievoorziening in Nederland te verduurzamen. In 2016 verschoven ze die deadline naar eind dit jaar. Maar die belofte gold slechts een landelijk gemiddelde, en daarachter blijken nu dus grote verschillen schuil te gaan. Vooral in de Randstad halen corporaties dat gemiddelde niet.

Zo heeft bijna een derde van de woningen van Ymere met een geregistreerd energielabel een score van D of lager. De corporatie, met een bezit van 41.000 sociale huurwoningen de grootste aanbieder in de stad, laat in een reactie weten de afgelopen jaren al grote stappen te hebben gezet: "Ruim 52 procent van onze woningen heeft energielabel B of hoger. In 2019 was dat nog 47 procent, in 2018 nog 41 procent. Het afgelopen jaar hebben we bijna 10.000 woningen verduurzaamd en geïsoleerd. De komende jaren gaan we daarmee door".

Ook bij drie op de tien woningen van De Alliantie is er sprake van slechte isolatie, met label D of lager. De corporaties Eigen Haard, Rochdale en Stadgenoot scoren beter, maar ook bij hen is bijna een kwart van de woningen slecht geïsoleerd.

Bekijk op deze kaart welk energielabel de corporatiewoningen in jouw buurt hebben: