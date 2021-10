Stadsbestuur: "Duurzame alternatieven beste garantie tegen te hoge energierekening"

Volgens wethouders Marjolein Moorman, Marieke van Doorninck en Jakob Wedemeijer had 11 procent van de Amsterdammers in 2019 te maken met energiearmoede, dat waren 46.800 huishoudens. Er is sprake van energiearmoede als huishoudens meer dan 10 procent van hun inkomen uitgeven aan energie.

Brief

Hoe groot de groep nu is die de honderden euro's extra voor de gestegen energierekening straks niet kan betalen is niet duidelijk. Huurders in wijken met een hoge energiearmoede en bewoners van "ontwikkelbuurten" krijgen een brief van de gemeente waarin ze gewezen worden op de waardebonnen.

Vandaag werd ook duidelijk dat het kabinet ongeveer drie miljard euro uitgeeft om onder meer de de energiebelasting fors verlagen. Ook het elektriciteitstarief wordt verlaagd. Dat kan huishoudens honderden euro's per maand schelen. Die landelijke maatregelen waren nog niet bekend toen de brief door de wethouders geschreven werd.

Energietransitie

"Los van incidentele pieken ligt het niet in de lijn der verwachting dat de marktprijzen voor fossiele energie structureel zullen dalen", schrijven de wethouders verder in hun brief. "De beste garantie om lage- en middeninkomens te behoeden voor een te hoge energierekening, is het beperken van het gasverbruik en het omzien naar duurzame alternatieven. De energietransitie moet zich met voorrang richten op hen die het meest te lijden hebben van de hoge gasprijzen."

Ze wijzen er onder meer op dat de gemeente samenwerkingsafspraken met woningcorporaties maakt over verbetering van de isolatie en dat er vier miljoen euro is uitgetrokken voor zonnepanelen op corporatiewoningen. Verder wordt er bij warmtebedrijven op aangedrongen om de prijzen voor het warmtenet niet hard te laten stijgen. Dat is mogelijk door ze te baseren op de kostenstijging voor warmte in plaats van de kostenstijging voor aardgas, maar of de bedrijven dat doen is nog niet bekend.