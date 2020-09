Experts kritisch op warmtenetten: 'De eerste rechtszaak is al verloren'

Verschillende experts hebben zich vanavond tijdens een bijeenkomst in de Stopera kritisch uitgelaten over het grote aantal warmtenetten dat er in de stad gaat komen. Ook benadrukten ze dat er draagvlak voor de plannen om van het gas af te gaan moet zijn.

De bijeenkomst was georganiseerd door Forum voor Democratie-raadslid Kevin Kreuger. 'De gemeente heeft een strakke ambitie neergezet, in 2040 moet alles van het aardgas af. Naar mijn mening is er in de ambtelijke stukken heel eenzijdig over bericht, dus ik dacht, het is misschien aardig om met mensen uit het veld te praten', zei hij.

Jan Rotmans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, had het plan van de gemeente vergeleken met de plannen in Utrecht, Den Haag en Rotterdam. 'Het is een van de beste stukken die ik heb gezien', concludeerde hij. Tegelijkertijd had hij zorgen. 'Er moeten 120 woningen per dag van het gas af en dat twintig jaar lang.' Volgens hem heeft de gemeente een 'iets te grote broek' aangetrokken. Ook netbeheerder Liander en energieleverancier Vattenfall waren aanwezig. Beide bedrijven zeiden dat ze de plannen van de gemeente haalbaar vonden. Wel gaf Liander aan dat er 'gaandeweg het proces' gewerkt moet worden aan de betaalbaarheid en zei Vattenfall dat het er voor huiseigenaren nog door het Rijk duidelijk moet worden gemaakt 'hoe de kosten verdeeld worden'.

Een belangrijke zorg van bijna alle aanwezigen was het draagvlak. 'Je ziet in al die proeftuinen (wijken die als proef al van het gas af gingen, red.), hoe er geworsteld wordt met bijkomende kosten, advisering, het ambtelijk aparaat', zei Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 'Ik denk dat draagvlak een probleem is. Dat is niet iets typisch Amsterdams, dat is iets systematisch.' Van Hoek wees er ook op dat warmtenetten, waarbij restwarmte van bedrijven via buizen naar woningen gaat, vaak duurder worden dan verwacht omdat er al 'van alles' in de grond ligt. Rotmans vindt de warmtenetten inmiddels niet meer van deze tijd. 'Je kunt jullie kinderen en kleinkinderen niet 30 jaar vastkoppelen aan een centrale fossiele energiebron.'

Rotmans verwacht ook dat veel Amsterdammers er niet op zitten te wachten. 'U heeft de eerste rechtszaak al aan u broek en die rechtszaak heeft u verloren', zei hij tegen de gemeenteraadsleden, waarmee hij doelde op de Sluisbuurt. De hoogleraar denkt dat huizen straks veel makkelijker decentraal duurzaam gemaakt kunnen worden. Als er al warmtenetten zouden bijkomen, dan moeten die volgens hem kleiner zijn en het initiatief zijn van de bewoners. Susanne van Suylekom, projectmanager bij Vattenfall, zei in antwoord daarop dat kleine warmtenetten ook duurder zijn. Bovendien zouden de buizen van warmtenetten in de toekomst ook gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld Aquathermie. Debat Op 24 september debatteren de politieke partijen met wethouder Marieke van Doorninck over het plan om in 2040, tien jaar eerder dan de rest van Nederland, van het gas te gaan. AT5 maakte ongeveer een jaar geleden een item over de moeilijkheden bij de aanleg van warmtenetten:

