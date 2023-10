Deel Gaasperdammertunnel dicht vanwege mogelijk loshangende matrixborden

De Gaasperdammertunnel heeft twee tunnelbuizen voor doorgaand verkeer, de hoofdrijbanen. Ook zijn er twee buizen voor de parallelbanen. Om de veiligheid te waarborgen, is besloten deze parallelbanen af te sluiten voor verkeer.

"Deze tunnelbuizen zijn voor verkeer met een lokale bestemming. De op- en afrit S112 is hierdoor ook afgesloten. Weggebruikers met bestemming Amsterdam-Zuidoost kunnen omrijden via afslagen S111 en S113", schrijft Rijkswaterstaat.

Inspectie

In de Gaasperdammertunnel hangen in totaal meer dan 50 matrixborden, die de komende dagen zullen worden geïnspecteerd en zo nodig vastgezet. Rijkswaterstaat verwacht in de komende dagen meer duidelijkheid te kunnen geven over de termijn waarop de tunnelbuizen weer geopend worden.