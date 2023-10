Cultuur nl Model Gia Bab wint Black Achievement Award: "Ik voel de liefde en acceptatie"

Het regende applaus gisteravond in het DeLaMar Theater tijdens de uitreiking van de Black Achievement Awards. De gala-avond was de afsluiting van de Black Achievement Month, die jaarlijks in oktober wordt gehouden. De winnaars deze editie zijn Orville Breeveld, Nigel de Jong, Michel van Genderen, Gia Bab, Richard Benoit en Sylvana Simons.

De maand heeft als doel uitzonderlijke talenten van mensen met Afrikaanse wortels in de schijnwerpers te zetten. "Op deze manier geef je mensen van kleur een podium en laat je aan de rest van de wereld zien wat voor talent ze hebben", vertelt producent Ivette Forster. De achtste editie van het festival stond in het teken van het thema 'waardigheid'. Awards De hele maand door waren er diverse evenementen zoals theatervoorstellingen en lezingen te bezoeken. . De avond in DeLaMar werd muzikaal geopend door de cast van de musical Boni. Daarna werden de awards uitgereikt aan bekende of minder bekende mensen die zich binnen hun vakgebied inzetten voor de zwarte gemeenschap. "We werden geïnspireerd door de immense prestaties van alle genomineerden. Allemaal hebben ze impact op de zwarte gemeenschap gehad en verdienen ze erkenning", aldus de jury.

Er waren verschillende categorieën waarin mensen waren genomineerd. In de categorie Sport ging de prijs naar ex-Ajacied Nigel de Jong, zijn vrouw Winonah kwam naar voren om de prijs in ontvangst te nemen. "Door verplichtingen elders kan Nigel er helaas niet bij zijn, maar hij is vreselijk trots." Iemand uit het publiek roept dat hij trainer van Ajax moet worden. "Dat zou altijd nog kunnen", aldus Winonah.

Quote "Ik wil mensen inspireren buiten de gemaakte paden te denken en te geloven in eigen kracht" Michel van Genderen - winnaar

In de categorie Onderwijs en Wetenschap won zorgverlener Michel van Genderen. "Ik ben dankbaar voor de erkenning. Ik wil mensen inspireren buiten de gemaakte paden te denken en te geloven in eigen kwaliteiten en kracht", benadrukte hij. Ondernemer Richard Benoit sleepte de prijs binnen in de categorie Ondernemerschap. En bij Kunst en Cultuur werd de documentairemaker Orville Breeveld winnaar. Model Gia Bab was de uitverkorene bij Mens en Maatschappij. "Een mijlpaal. Ik voel de liefde en acceptatie", zegt Gia. "Als ik zelf de prijs zou mogen uitreiken zou ik hem aan Sunny Jansen geven, zij heeft de weg ook voor transvrouwen van kleur geopend. Ik noem haar niet voor niets mijn moeder."

AT5

Oeuvreprijs Sylvana Simons ontving een oeuvreprijs voor alle 'onderwerpen die ze aan het licht bracht die door velen werden genegeerd of vermeden'. Simons wordt geroemd vanwege haar strijd tegen discriminatie, waarbij gelijke kansen en diversiteit centraal staan. Ook werd de 'lifetime achievement' uitgereikt, een prijs voor een persoon uit de zwarte gemeenschap die een belangrijke en positieve bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse samenleving. Deze prijs ging naar filmmaker Ida Does. In 2021 maakte ze de docu Nieuw Licht over het Rijksmuseum en de slavernij. En tijdens de Black Achievement Month ging haar documentaire Alledaagse Waardigheid in première.