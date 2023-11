Kalasjnikovs en klavecimbels: kijk hier aflevering 1 van De Strijd om de Havenstraat

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De rafelrand achter het Haarlemmermeerstation kent een roemruchte geschiedenis. Al een halve eeuw dreigt het opgeschrokt te worden door de groeiende stad, maar het is er nog steeds. Tot nu, zo lijkt het. AT5 volgt de laatste fase van het terrein en zijn bewoners.

In aflevering 1 maken we kennis met een aantal oudgedienden op het terrein. Zoals Arthur van Oest, pionier in special effects die werkte voor regisseurs als Steven Spielberg en Christopher Nolan. Of Lou Hermanides, zijn loods is tevens het clubhuis van Keep them Rolling, de organisatie die oude legervoertuigen van de geallieerden rijdend houdt. Maar ook Remy Reyers, die al 25 jaar op het terrein woont en de nieuwbouwplannen als een bedreiging ziet voor zijn huis en gezondheid.

Première voor de buurt

Vanmiddag om 15.30 uur kunnen Amsterdammers en geïnteresseerden op het Havenstraatterrein zelf de serie in zijn geheel bekijken. Er hangt dan een groot scherm in loods 12, naast ijzerboer Strube. Toegang is gratis. In het Haarlemmermeerstation is dit weekend ook nog een expositie te zien met schilderijen en foto's van de rafelrand.