Stad nl Tientallen fatbikebestuurders gecontroleerd: een derde heeft illegale gashendel

Agenten hebben vandaag op verschillende plekken in de stad ruim vijftig fatbikebestuurders gecontroleerd. Negentien bestuurders werden op de bon geslingerd omdat ze een illegale gashendel hadden.

De controles vonden onder meer op de Piet Heinkade in het centrum plaats. Agenten wachtten de fatbikebestuurders bij het stoplicht op of ze lieten een motoragent de bestuurder meenemen. Daarna keken ze of er een illegale gashendel zat en probeerden ze soms zelfs de fatbike zelf uit. Een van de gecontroleerde fatbikes bleek zelfs een snelheid van zestig kilometer per uur te halen.

De fatbikebestuurders die AT5 sprak hadden geen probleem met de controle. "Die van mij gaat 28 kilometer per uur, dat is alsnog hard, maar als mensen 40 of 50 kilometer per uur gaan is dat natuurlijk veel te hard", vond een van hen. Een ander: "Ik denk dat het goed is, maar ik weet wel dat de politie ons moet hebben nu. Dus ik hoop dat ik niet te veel tijd kwijt ben aan al die controles. " Het Openbaar Ministerie bepaalt de hoogte van de boete en bestuurders raken hun fatbike kwijt als ze voor de tweede keer betrapt worden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat dit soort controles inmiddels regelmatig plaatsvinden, omdat opgevoerde fatbikes soms betrokken zijn bij ongevallen en door het snelheidsverschil zorgen voor onveilige situaties op het fietspad.

"Dat vind ik top", reageerde een buurtbewoner. "Het is echt levensgevaarlijk op die kade. En hele jonge kinderen zitten op die fatbikes." Dat laatste viel een andere bewoner ook op. "Ik denk dat het vooral voor die jongeren heel gevaarlijk is en dat ze er niet bij stilstaan." In de toekomst moeten de fatbikes op de rollerbank gezet kunnen worden, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat toegestaan is.