Morgen code geel vanwege storm Ciarán: ANWB adviseert om thuis te werken

Storm Ciarán trekt morgen over het land en dat gaat gepaard met veel wind. Naar verwachting is de snelheid van de wind 75 tot 90 kilometer per uur. Het KNMI heeft daarom voor een groot gedeelte van het land code geel afgegeven. De ANWB adviseert mensen om morgen thuis te werken.

Storm Ciarán, wat je uitspreekt als 'Kir-ren', hing gisteren nog boven de oostkust van Canada, maar komt naar verwachting vanavond aan in Europa ter hoogte van Ierland. Morgen trekt de storm over Engeland en de landen aan de westkust van het continent. De Franse en Spaanse weerdiensten hebben in een aantal gebieden code rood afgegeven.

Het KNMI kiest voorlopig voor code geel en raadt mensen aan die buiten zijn om goed te letten op eventuele losgeraakte takken of dakpannen. Morgen vanaf een uur of negen waait Ciarán het land binnen met een windkracht van 7 tot 8. In de middag kan de wind aan de westkust pieken tot 110 kilometer per uur. De waarschuwingen gelden van 10.00 tot 19.00 uur. In de nacht van donderdag op vrijdag neemt de wind verder af.

Thuiswerken

Mensen die morgen moeten werken worden door de ANWB geadviseerd om morgen thuis te werken. Op de weg kunnen namelijk lange files ontstaan en kan het gevaarlijk zijn als bomen door de harde wind omvallen. Omdat aan veel bomen nog de bladeren zitten, vangen zij extra wind en kunnen daardoor vallen. Tijdens storm Poly, toen de bomen ruim in het blad zaten, raakten er ruim 600 bomen beschadigd.