Genomineerden voor Amsterdamse sportprijzen: roeiers, Ajax Vrouwen en basketbal

Omdat Topsport Amsterdam, die het gala organiseert, dit jaar haar 25-jarig jubileum viert zijn er dit jaar in alle vijf de categorieën eenmalig vijf genomineerden. Het gaat om de categorieën sportman, sportvrouw, sportploeg, coach en talent van Amsterdam. De gemeente reikt daarnaast de Amsterdamse Pluim uit aan de organisatie die zich het meest onderscheidt met een sportaanbod voor mensen met een handicap of chronische aandoening.

Sportman en sportvrouw van Amsterdam

In de categorie sportman van Amsterdam staan dit jaar drie roeiers: Lennart van Lierop, Tone Wieten en Koen Metsemakers. Het drietal won dit jaar op het WK goud in de heren dubbelvier. Zwemmer Arno Kamminga, specialist op de schoolslag en tweevoudig winnaar van een olympisch zilveren medaille, is na zijn prestaties op het wereldkampioenschap ook genomineerd. De laatste sportman is hockeyer Jorrit Croon die bij Bloemendaal speelt. Hij werd dit jaar Europees kampioen met Nederland.

Ook in de categorie sportvrouw is een roeier terug te vinden, Karolien Florijn. Zij werd in de skiff, in je eentje roeien, wereldkampioen. Dat geldt ook voor zwemmer Tes Schouten. Ze won goud op de schoolslag tijdens de wereldbekerwedstrijd dit jaar in een Nederlands record. Loyce Bettonvil, uit het 3x3 basketbal team, is ook genomineerd. Met het team werden de vrouwen dit jaar Europees kampioen. Ook twee parasporters zijn genomineerd. Jiske Griffioen, rolstoeltennis, en Fleur Jong, para-atletiek. Griffioen stond dit jaar in de finale op Wimbledon en Jong pakte de wereldtitel in verspringen.

Nog meer roeien

Ook bij de sportploeg van Amsterdam vinden we veel roeien terug. De heren dubbelvier, met drie genomineerden voor sportman, maakt een kans. Maar ook de dames twee zonder stuurvrouw en dames vier zonder stuurvrouw doen dat, beide teams werden ook wereldkampioen. Daarnaast zijn de Ajax Vrouwen, die landskampioen zijn geworden, en het vrouwen 3x3 basketbal genomineerd.

Net zoals in de eerdere drie genoemde categorieën vinden we ook bij coach van Amsterdam een roeier terug, bondscoach Eelco Meenhorst. Ook de bondscoach van het zwemmen, Mark Faber, is genomineerd. Daarnaast maakt de trainer/coach van Ajax Vrouwen, Suzanne Bakker, kans op de prijs en doet Robert Tigges, die zowel hoofdcoach van het vrouwenelftal van AH&BC Hockey en coach bij Nederlands herenteam zaalhockey is, ook mee in die race.

Talent van het jaar

In de strijd om het talent van Amsterdam vinden we geen roeier terug, maar wel twee andere speelsters uit het 3x3 basketbalteam: Kiki Fleuren en Zoë Slager. De 21-jarige honkballer Naut Kragt werd met het Koninkrijksteam Onder 23 Europees kampioen en maakt ook kans op de titel voor talent van het jaar. Daarnaast zijn handballer Loïs van Vliet en judoka Xanne van Lijf genomineerd.

De drie organisaties die zijn genomineerd voor de Amsterdamse Pluim zijn de Prins Willem-Alexander Manege, Team Para-atletiek en voetbalclub FC Zuid. Daarnaast laat de organisatie van het Sportgala weten dat er een bijzondere oeuvreprijs uitgereikt zal worden dit jaar, maar geeft daar nog niets over prijs.

Stemmen op de genomineerden is vanaf vandaag mogelijk op de website van het Sportgala.