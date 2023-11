Mogelijke sluiting Huisartsenpost Zuid bij het VUmc om 'zorg over stad eerlijker te verdelen'

Een raadgevende stemming afgelopen maandagavond over het wel of niet sluiten van de Huisartsenpost Zuid, bij het VUmc, stuurt aan op een sluiting. De organisatie Huisartsenposten Amsterdam is voorstander van het plan om op deze manier de zorg efficiënter te organiseren.

De spoedeisende hulp bij het VUmc verdwijnt namelijk voor mei 2024 volledig uit het ziekenhuis. Om die reden wil de organisatie Huisartsenposten Amsterdam af van de Huisartsenpost Zuid. Dat plan kan ook rekenen op kritiek, met name van huisartsen uit Amsterdam Zuid.

Huisarts Art Bosschieter, van de praktijk Amstelkade, stemde tegen maandagavond. "De tegenstem is met name de bereikbaarheid", geeft hij aan. "Dat blijft voor ons als artsen het meest grote punt. Zijn we nog laagdrempelig bereikbaar zoals de huisartsenpost als intentie heeft om te zijn? Zodat we de zorg op de juiste plek krijgen. Dat is voor ons de reden dat we weerstand geven."

In het nieuwe plan, zonder de post in Zuid, worden de landelijke RIVM-voorwaarden wel gehaald. Een patiënt moet binnen dertig minuten met eigen auto bij een post zijn. Het lukt elke Amsterdammer om binnen negentien minuten bij een post aan te komen, volgens Van Geffen.

Vier posten

Amsterdam heeft momenteel vijf huisartsenposten: in Zuidoost bij het AMC, in West bij OLVG West, in Noord bij ziekenhuis BovenIJ, in Centrum/Oost bij OLVG Oost en in Zuid bij VUmc. Maar volgens bestuurder Corine van Geffen van Huisartsenposten Amsterdam, is afschalen naar vier locaties noodzakelijk. "We stoppen geen zorg", vertelt zij. "We verplaatsen de zorg. Het komt echt goed. Als je van tevoren belt, dan zorgen wij dat je op de goede manier hulp krijgt."

Maar de huisartsen in Zuid zijn er niet gerust op. Ze vrezen hogere werkdruk en ook de reisafstanden voor patiënten worden groter. Maar tegelijkertijd is er ook wel begrip voor de keuze om de post te sluiten. "Als huisartsenpost Zuid willen we dichtbij blijven", aldus Bosschieter. "Op dit moment hebben we zeer beperkte mogelijkheid tot doorverwijzen naar de eerste hulp.(...) Dat is op deze locatie niet meer te doen. En dat spijt ons, want wij houden de zorg het liefst dichtbij. Maar dat heeft ook tot gevolg dat we die zorg, die kwaliteit van zorg niet kunnen organiseren hier."