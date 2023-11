John van 't Schip zag goede wedstrijd van Ajax, maar 'goals het enige wat nog ontbrak'

Interim-trainer John van 't Schip stond gisteravond voor het eerst aan het roer tijdens een duel van Ajax. De oefenmeester won met zijn ploeg met 2-0 van FC Volendam en zag, pas na twee trainingen onder zijn hoede, over het algemeen een goede pot. Wel miste Van 't Schip iets in de wedstrijd, meer doelpunten.

Ook de kersverse interim-trainer merkte die energie tijdens de trainingen. "We hebben tijdens de trainingen op een goede en intensieve manier getraind. Op hoge ballen, loopacties en snelheid. Ik heb de spelers verteld dat er fouten mogen worden gemaakt, zo lang er maar wordt bewogen." De vruchten daarvan zag Van 't Schip gisteravond al. "Waar we op hebben getraind was in de eerste helft goed te zien. In de tweede helft was er een mindere fase, maar over het algemeen zag het er voor een eerste wedstrijd goed uit. Het enige wat nog ontbrak waren natuurlijk de goals."

Sinds maandag staat Van 't Schip voor de groep en ondanks dat er pas twee trainingen zijn geweest voelen de spelers een nieuwe wind door het team waaien. Zo ook de 17-jarige sterkhouder Jorrel Hato. "We zien dit als een nieuwe start en voelen ook een frisse wind. Ik denk dat iedereen het gevoel heeft dat we opnieuw beginnen en dat je je moet laten zien. Daar komt een bepaalde energie bij kijken."

"Het is belangrijk dat we nu drie punten hebben gepakt na zo'n lange fase zonder punten. Het vertrouwen was laag bij de spelers en ze waren niet gewend om op deze manier de ogen op hun gericht te hebben, dat is namelijk heel anders als je boven of onderin draait", aldus Van 't Schip op de persconferentie na afloop.

Ramaj de held

Ajax stond ondanks de goede eerst helft die Van 't Schip had gezien wel na 45 minuten nog altijd met de brilstand op het bord. Pas na 57 minuten werd de score door aanvoerder Steven Bergwijn geopend en kon er in de Johan Cruijff Arena echt worden gejuicht. Volendam kreeg in de 71e minuut wel dé kans op de gelijkmaker, nadat Branco van den Boomen de bal verlengde waardoor Hato er niet bij kon. Maar Diant Ramaj pakte de een-op-een kans uitstekend.

"Ik schrok wel even hoor", legt Hato met een kleine glimlach uit. "Ik riep nog 'ik ik ik', maar hij hoorde het niet. Het is goed dat Ramaj de bal pakt, anders kom je op een vervelend moment op 1-1. Ik was Ramaj heel dankbaar." Van 't Schip had hetzelfde gevoel over de doelman. "Hij pakte die bal ontzettend goed."

Levenslessen

Voor het duel sprak Van 't Schip, naast de wedstrijdbespreking, zijn team nog toe over zijn huidige periode. De trainer verloor een paar weken geleden zijn vrouw Daniëlle aan de gevolgen van kanker. "Ik heb verteld hoe ik mij de afgelopen week heb gevoeld en wilde iedereen bedanken op de manier hoe er mee is omgegaan", aldus Van 't Schip. "Het is natuurlijk nog om allemaal heel vers, maar het is mooi om te zien hoe iedereen er op reageert. Het is mooi om dingen met elkaar te delen en misschien nog een levensles mee te geven."

Zondag staat Van 't Schip opnieuw in de Arena met Ajax. De Amsterdammers nemen het dan op tegen sc Heerenveen, de nummer 10 van de Eredivisie. De aftrap is om 16.45 uur.