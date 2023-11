Met dit plan wil de gemeente amateurvoetbalclubs overeind helpen

Het plan werd in januari al aangekondigd door Mbarki en is erop gericht om het verenigingsleven, dat de laatste tijd onder druk staat, te helpen. Verschillende amateurclubs, met name in Noord, Nieuw-West En Zuidoost kampen al jaren met allerlei problemen.

Met de Voetbalagenda moet het Amsterdamse voetbal 'vitaler' worden gemaakt en moeten commerciële voetbalscholen gereguleerd worden. Het plan richt zich ook op het toegankelijker maken van het amateurvoetbal, specifiek voor meiden en zaalvoetballers.

Onderdeel van de plannen in de Voetbalagenda is dat amateurclubs betere ondersteuning krijgen van de gemeente. Zo kunnen clubs met vragen terecht bij zogenoemde clubondersteuners die te maken hebben met het besturen van een amateurvereniging.

Commercialisering

Daarnaast moet het voor verenigingen mogelijk worden om zelf voetbalscholen te organiseren. Commerciële voetbalscholen mogen ook in de stad actief blijven, met als voorwaarde dat ze de verenigingen in de stad niet verdringen.

De voetbalscholen moeten voortaan bovendien een commercieel tarief betalen als ze gebruik maken van de voetbalvelden. Die velden worden volgens de gemeente nu vaak onrechtmatig gebruikt. Zo worden ze vaak onderverhuurd door de verenigingen, terwijl de gemeente eigenaar is van de velden.

Bij de gemeente zijn er al langer zorgen over het groeiende aantal voetbalscholen dat op dit moment in Amsterdam actief is. Volgens de Sportraad spelen ze in op 'de onrealistische dromen' van kinderen en hun ouders om profvoetballer te worden.

'Belangrijk voor de stad'

Wethouder Sofyan Mbarki (Sport en Bewegen) is tevreden met het plan dat er nu ligt. "Sportverenigingen zijn ontzettend belangrijk voor de stad. Het verenigingsleven zorgt voor sociale cohesie, binding met wijken en dat Amsterdammers, van jong tot oud, iedere week lekker samen sporten. Dat willen we graag behouden en sterk maken voor de toekomst."

Ook Ajax is bij de plannen betrokken. Volgens de gemeente gaat de club zijn voetbaltechnische en organisatorische kennis ter beschikking stellen om mensen bij amateurclubs op te leiden. Mbarki gaf eerder al aan dat hij vindt dat Ajax zijn steentje bij moet dragen. "Het betaald voetbal gedijt immers beter bij een florerend amateurvoetbal."