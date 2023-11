Halsema bezoekt met jongeren Auschwitz: "Wil je Amsterdam begrijpen, moet je de Holocaust begrijpen"

Burgemeester Halsema heeft vandaag samen met een groep Amsterdamse jongeren voormalig concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz in Polen bezocht. De reis is bedoeld om het bewustzijn over de Holocaust en antisemitisme onder met name jongeren te verhogen. De reis was al eerder gepland en staat los van het conflict in Israël en Gaza. "Dit is geen politieke reis", aldus Halsema, al maken de spanningen in de stad volgens haar het bezoek nu wel extra urgent.

Afgelopen januari kwam naar buiten dat bijna een kwart van de Nederlandse jongvolwassenen de Holocaust bagatelliseert of zelfs een 'mythe' noemt. Op het onderzoek kwam kritiek, maar burgemeester Halsema zei bij AT5 dat er geen ‘slecht onderzoek nodig is om te weten dat er echt iets aan de hand is’.

De jongeren die mee zijn op reis komen uit verschillende stadsdelen of studeren in de stad. "Het is een gemengde groep van jongvolwassenen die een zo goed mogelijke afspiegeling van de stad vormen. De deelnemers komen uit alle stadsdelen, hebben diverse culturele achtergronden en volgen verschillende opleidingen", aldus de gemeente.

Halsema nu over de reis: "Helaas krijgen veel Amsterdammers nog te vaak te maken met discriminatie, racisme en uitsluiting. Ook dat is niet nieuw. Het meest gruwelijke voorbeeld van uitsluiting uit onze geschiedenis is de Holocaust, de moord op 6 miljoen Joodse mensen uit heel Europa."

Jaysen uit Zuidoost (21) is één van de deelnemers aan de reis: "Door mezelf te verdiepen in iemand anders zijn geschiedenis hoop ik anderen te motiveren dat ook te doen. Het kan soms misschien lijken alsof je weinig te maken hebt met de Holocaust, maar discriminatie en racisme blijven terugkomen, de geschiedenis blijft zich herhalen. Als we daar vanaf willen komen, dan moet je kijken waar elkaar tegenkomt in de geschiedenis en daarvan met elkaar leren."



Het moment van het bezoek staat los van het escalerende conflict in Israël en Gaza. De oplopende spanningen in de stad maken de reis wel extra urgent, aldus Halsema. "Om zo antisemitisme en discriminatie te bespreken en te bestrijden."

"We hebben overwogen of we de reis op dit moment moesten door laten gaan", aldus Halsema. Het kan gezien worden als politiek. Maar de reis afzeggen net zo goed. Dit is geen politieke reis en de aanleiding is onverminderd belangrijk."