Halsema over stijging antisemitische incidenten: "Nationale schande, onbeschrijfelijk verdrietig"

Burgemeester Halsema heeft geschokt gereageerd op het nieuws dat het aantal antisemitische incidenten sinds het oplaaien van het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden flink gestegen is. Uit een berekening van het Algemeen Dagblad, dat zich baseert op cijfers van het CIDI, blijkt dat het aantal incidenten tegen Joden met 800 procent is toegenomen. Halsema gaf de reactie vanuit Auschwitz, waar ze met jongeren een bezoek brengt aan het vernietigingskamp .

Waar het normaal gaat om zo'n dertien meldingen per dag, waren dat er in oktober 106, is in het AD te lezen. Volgens de krant zijn lichte vergrijpen niet in de cijfers meegenomen.

Veel incidenten komen op scholen voor. In één geval gaat het om een Joodse jongen die met een mes bedreigd wordt, met een fles op zijn hoofd wordt geslagen en daarna wordt uitgescholden wordt met 'kankerjood'. Daarnaast zou op meerdere scholen de Hitlergroet zijn gebracht.

'Schande'

Burgemeester Femke Halsema, die vandaag op bezoek in Auschwitz is, heeft met afschuw op het nieuws gereageerd. "Wat een nationale schande, wat onbeschrijflijk verdrietig. Ik roep alle Amsterdammers op om op te komen voor je Joodse buren, vrienden en stadgenoten. Zorg dat zij zich niet alleen en onveilig voelen."

"En ik roep iedereen op die slachtoffer is van intimidatie, bedreiging en discriminatie om aangifte te doen", vervolgt Halsema. "Het bestuur van de stad, politie en justitie geven hier alle prioriteit aan. Weet dat wij dit niet accepteren."

Volgens Hans Wallage van het CIDI komt zeker een vijfde van de incidenten in de omgeving van Amsterdam voor. Ook hier vinden veel van de incidenten op school plaats. Het CIDI krijgt de meldingen meestal binnen via de ouders van scholieren die slachtoffer zijn geworden.

'Zero tolerance'

Sinds de stijging van het aantal meldingen heeft de organisatie contact met de Amsterdamse politiek. Ook zijn er brieven gestuurd naar de scholen waar er incidenten hebben plaatsgevonden. Binnen de politiek worden er stappen gemaakt om iets tegen de stijging te doen, zegt Wallage, maar bij scholen ligt dat volgens hem anders. "Die vinden het moeilijk om passend beleid uit te voeren, omdat het vaak om individuele gevallen gaat."

"Iemand bedreigen met een mes is natuurlijk iets anders dan iemand uitschelden omdat diegene Joods is, maar het is wel allebei erg", zegt Wallage. "Wij vinden dat scholen een zero tolerance-beleid moeten hanteren. Geen enkel incident wat met antisemitisme te maken heeft, zou door de beugel moeten kunnen."