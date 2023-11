Je gezinshuis inruilen voor een kleinere woning: "Ik ga vrijwillig naar een kast"

We zitten midden in een woningcrisis en het einde is nog niet in zicht. Maar wat kunnen we, naast bijbouwen, nu doen? Volgens Amsterdammers Jeanette en Willemien kun je het beste doorschuiven als je minder ruimte nodig hebt. In Bouw Woon Leef vertellen zij over hun stap naar een kleinere woning.

De 68-jarige Jeanette Wevers en de 70-jarige Willemien Klarenberg zullen verhuizen naar het Amstelkwartier. Daar worden 100 sociale huurwoningen gebouwd voor 55-plussers. Het complex genaamd Stadsveteraan is in samenspraak met de toekomstige bewoners ontworpen. Zo komt er een atelier in het gebouw en een glijbaan in de tuin voor de kleinkinderen.

Levensloopbestendig wonen Jeanette Wevers laat haar gezinsappartement in haar geliefde Rivierenbuurt achter. Zij ruilt haar woning in voor een veel kleinere plek in het Stadsveteranen complex. "Ik ga vrijwillig naar een kast", lacht ze. Ze levert ruimte in, maar ze verheugt zich op wonen in duurzaam appartement met weinig onderhoud. "Zodat ik hier in lengte van dagen kan blijven wonen."

Quote "Ik laat een grotere woning achter voor een gezinnetje" Willemien Klarenberg, bewoner

Plek maken voor gezinnen Willemien Klarenberg heeft er ook bewust voor gekozen om te verhuizen naar Stadsveteraan. Ze is 70 jaar oud en woont op dit moment drie hoog. Al die trappen omhoog wordt steeds lastiger voor haar. "Nu ben ik fit. Ik kan beter nu verhuizen, dan over 10 jaar. Ook laat ik een grotere woning achter voor een gezinnetje."

Quote "Nu ben ik fit. Ik kan beter nu verhuizen dan over 10 jaar" Willemien Klarenberg, bewoner

