IDFA-docu over Amsterdamse brandweer: "Wij zijn ook maar mensen van vlees en bloed"

Bevelvoerder Gerrie Koning is een brandweerman van de oude stempel. Hij doet het werk al ruim dertig jaar en gaat bijna met pensioen. De afgelopen twee jaar zijn Gerrie en zijn ploeg gevolgd door documentairemaker Saskia Gubbels. Ze reed mee als er uitgerukt moest worden, maar legde ook het leven in de kazerne vast. Toen Saskia aan de poort klopte was Gerrie in eerste instantie sceptisch. "Ja, dat klopt wel. We hebben toch wel een verleden met journalisten. We zijn helemaal kapot geschreven."

De Amsterdamse brandweer stond er de afgelopen jaren niet goed op. De verhalen gingen over racisme, seksisme en pesterijen op de werkvloer. Maar Saskia wilde ook een ander verhaal vertellen. Ze sloeg aan op een interview met brandweercommandant Tijs van Lieshout in de krant. "Dat ging over het hoge ziekteverzuim. Heel veel zieken, mensen die met PTSS te kampen hebben, die thuis zitten omdat ze zoveel ellendige dingen meemaken op het werk. En dat artikel schetst een heel ander beeld dan wat ik kende van de Amsterdamse brandweer. Namelijk alleen maar de negatieve verhalen die in de krant stonden."