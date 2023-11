Liveblog: Van der Horst: "Sorry dat ik de raad niet goed heb geïnformeerd"

Hoe kon het dat Van der Horst niet op de hoogte was van bijvoorbeeld de mail waarin stond dat 'de hele tak van zorgverlening tegen het feit aan loopt dat sommige delen rond de knip vrijwel niet of te laat bereikbaar zijn'? Volgens de wethouder kwam dat doordat er te weinig aandacht is geweest voor meldingen en incidenten die niet direct voldeden aan criteria uit een zogeheten escalatieladder van de gemeente.

"Het projectteam is er op gericht geweest snel op deze signalen te acteren en oplossingen te zoeken", zegt Van der Horst. "En ze hebben daarin denk ik inschattingsfouten gemaakt over wat wel bestuurlijk gemeld moest worden en wat niet bestuurlijk gemeld had moeten worden en wat ik had moeten weten."

Ze spreekt van een 'wijze les die wij hieruit leren' en zegt er ook van te balen dat ze niet op de hoogte was. "Natuurlijk baal ik daarvan. Wat is een melding, wat is een incident, wanneer escaleer je, wanneer los je het direct op operationeel niveau op? Hier hadden we aan de voorkant nog scherpere afspraken over moeten maken en ook tussentijds vaker de vraag moeten stellen, werken onze afspraken zoals we ze aan de voorkant hebben afgesproken? Daar is wel over gesproken, maar je kunt constateren, dat had meer gekund."