F-side wil geen vlaggen meer van landen in oorlog of met politieke betekenis: "Samen één"

De F-side - de harde kern van Ajax - en de AFCA supportersclub hebben supporters gevraagd te stoppen met het meenemen van beladen vlaggen naar de Johan Cruijff Arena. Vlaggen van landen in oorlog of met een politiek statement worden niet gewaardeerd op de tribunes. De supporters willen alleen nog maar vlaggen die betekenis hebben met de club of Amsterdam.

Afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen waren er meerdere vlaggen van Palestina op de F-side te zien. In het sfeervak ontstond daardoor rumoer en gingen supporters met elkaar op de vuist. De vlaggen werden uiteindelijk weggehaald.

"Iedereen is op de hoogte dat er in de wereld veel gebeurt. Er zijn veel oorlogen of andere verschrikkelijke situaties gaande in diverse landen", laten de supportersgroepen weten in een statement. Vlaggen die daar mee te maken hebben worden daarom niet meer getolereerd. De groepen willen alleen nog maar vlaggen zien die met de stad of de club te maken hebben. "Samen één! Voor Ajax, voor de stad!"

Ajax speelt donderdag in eigen stadion in de Europa League tegen het Engelse Brighton & Hove Albion. De wedstrijd begint om 18.45 uur.