Van 't Schip en Brobbey klaar voor Brighton: "Het is een goede ploeg, maar wij zijn ook goed"

Ajax speelt morgen tegen Brighton and Hove Albion de vierde groepswedstrijd van de Europa League. Nu het eindelijk weer een beetje beter gaat met de club is dit een goede test om te kijken of het lek echt al boven is. Tijdens de persconferentie met coach Van 't Schip en Brian Brobbey werd vooruitgekeken naar morgenavond, maar ook stilgestaan bij andere zaken.

De persconferentie begint bij spits Brian Brobbey, die eind vorig seizoen in Enschede racistisch werd bejegend door een 16-jarige fan van FC Twente. Die heeft nu een taakstraf gekregen. De aanvaller vindt dat racisme niet hard genoeg wordt aangepakt. "Het gebeurt natuurlijk overal, niet alleen bij mij", aldus de spits. "Het is natuurlijk vervelend voor de mensen die het meemaken, maar het moet wel harder worden aangepakt."

Maar tegelijkertijd raakt het Brobbey niet, zo geeft hij aan. "Eerlijk gezegd doet het me helemaal niks", vertelt hij. "Het zijn vaak nietsnutten die zulke dingen zeggen weet je, dus, nee." Tegelijkertijd moet Brobbey ook omgaan met kritiek, namelijk van bondscoach Ronald Koeman. Die verwijt de spits onder andere dat hij niet scherp genoeg is in zijn afmaken. De aanvaller is niet van slag door de harde woorden van Koeman. "Ik ben nog een jonge speler, 21 jaar en ik heb veel verbeterpunten. Dat is gewoon trainbaar."

Cruciaal

Coach Van 't Schip zag zijn ploeg twee keer winnen, tegen Volendam en Heerenveen. Europees gezien staan de Amsterdammers voor een cruciale wedstrijd. Momenteel staat Ajax laatste in de groep van Europa League met twee punten. Brighton en AEK staan op vier punten, Marseille bovenaan met vijf punten. Daarom ziet de trainer deze wedstrijd ook als doorslaggevend. "Het is een belangrijke wedstrijd, want als je hem verliest is de kans heel klein dat je doorgaat en als je hem wint heel groot", aldus Van 't Schip. "Daarin is het wel een belangrijke wedstrijd. Een finale wedstrijd zeg maar."

De aanpak wordt daarom anders dan in de heenwedstrijd tegen Brighton. De trainer wil dat Ajax meer naar voren voetbalt en durft het eigen spel te spelen. "Daar zijn we benieuwd naar en of we daarin ook stappen kunnen maken tegen een goede ploeg. Want het is gewoon een goede ploeg, maar wij zijn ook goed."

De aftrap is morgenavond om 18.45 uur.