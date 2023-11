Achtervolging scooterrijder eindigt met botsing tegen geparkeerde auto in Noord

Agenten hebben vanmiddag in Noord een scooterrijder achtervolgd. De bestuurder van de scooter ramde tijdens de achtervolging op de IJdoornlaan een geparkeerde auto en vluchtte daarna te voet verder.

Achtervolging scooterrijder in Noord Martin Damen

Dat gebeurde rond 16.20 uur. Volgens een omstander gaven agenten de bestuurder een stopteken omdat hij, net als een opzittende, geen helm droeg. Nadat de scooter tot stilstand kwam zouden agenten ook hebben geconstateerd gezien dat de scooter gestolen was. Het slot was geforceerd, zo is ook op een foto te zien.

Meerdere agenten, waaronder een hondengeleider, hebben in de omgeving gezocht. De gevluchte bestuurder en degene die achterop zat konden ze niet meer vinden. De politie heeft de scooter naar het politiebureau gebracht.