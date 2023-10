Scooterrijders op Nesciobrug nu echt op de bon: "Vandaag is het feest"

"Vandaag is feest, het is een grote dag voor de Nesciobrug, voor IJburg, want de camera's gaan aan", vertelt Schmidt. "Er zijn heel veel mensen die de petitie hebben ondertekend. En er is lof alom. Vaders met kinderen die me in het winkelcentrum aanspreken. Ik ben ook nog niet te grazen genomen door iemand met een geel kenteken."

Volgens Rick Vermin, stadsdeelbestuurder in Oost, valt dat omrijden mee. "Voor een brommer of motor die er ook overheen reden kun je over de Amsterdamsebrug of de Benno Premselabrug. Deze brug is de kortste afstand, maar die is echt voor fietsers, die het veelal zelf doen en die dan veilig over de brug kunnen."

De boete bedraagt 110 euro plus negen euro administratiekosten. Het gaat om tijdelijke camera's, maar de gemeente heeft nog niet besloten hoe lang ze blijven staan.