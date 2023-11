Bedenker 'Maarten van Roozendaalplein' sluit zaak en haalt bord weg

Het officieuze straatnaambordje van het 'Maarten van Roozendaalplein' is alweer verdwenen. Het bord is tijdens de sluiting van de aanliggende horecazaak Tapwest, van initiatiefnemer Remco Boas, van de muur gehaald.

"Waarom? Geen idee, maar dat heb ik vanaf dag één al gevoeld. Ik heb toen ook al meteen een straatbord gaan maken", vertelde Boas bij de onthulling in augustus. Het ging om een symbolische vernoeming, want de naam werd niet door de gemeente erkend. Daar zou volgens de ondernemer aan gewerkt worden.

De zaak aan de Tweede Kostverlorenkade opende dit jaar de deuren. Horecaondernemer Boas had op dat moment al een idee om het pleintje naar de in 2013 overleden zanger en liedjesschrijver te vernoemen.

"We waren nog aan het opstarten toen bleek dat de kade er de komende drie jaar uit ligt"

Sinds eind oktober is de zaak gesloten en hangt ook het straatnaambordje er niet meer. "We waren nog aan het opstarten toen bleek dat de kade er de komende drie jaar uit ligt ", legt Boas uit. "Als je dan nog niet helemaal goed draait, wordt het een kansloze missie."

"Meer dan een teleurstelling", zegt Boas. "Financieel is het een drama." Toch heeft Boas nog altijd plannen om, naast zijn zaak in Zuid, op termijn weer een onderneming in West te openen. Dan kan het bordje hopelijk weer terugkomen.