Meerdere jongeren beroofd in omgeving van Vossius Gymnasium: "Wordt gewoon je tellie geript"

De afgelopen tijd zijn er meerdere straatroven geweest in de buurt van het Vossius Gymnasium in Zuid. In één week werden er vijf mensen van hun geld en telefoons beroofd, in drie gevallen daarvan ging het om leerlingen van de middelbare school. De politie heeft tot nu toe bij één incident twee minderjarige verdachten aangehouden en houdt de omgeving nu extra scherp in de gaten.