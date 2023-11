Ajax verliest weer van Brighton en ziet kansen op overwintering slinken

Ajax heeft ook de vierde wedstrijd in de groepsfase van de Europa League niet kunnen winnen. Thuis tegen Brighton had de ploeg een stuk meer kleur op de wangen dan in de uitwedstrijd tegen diezelfde ploeg. Toch duurde het tot de slotfase voordat de ploeg van John van 't Schip écht gevaarlijk werd voor het doel. De eindstand stond op dat moment al op het scorebord: 2-0.

Ajax, voorafgaand aan de wedstrijd hekkensluiter in Groep B, liet vanaf het begin zien dat het iets goed wilde maken. In de uitwedstrijd tegen Brighton bleef het elftal vooral voor het eigen doel hangen; vanavond zag het spel van de Amsterdammers er een stuk aanvallender uit, al leverde dat in de eerste helft nog geen uitgespeelde kansen op.

Ansu Fati

Brighton kreeg er voor rust ook niet veel, maar kwam wel vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Ansu Fati profiteerde van balverlies van Silvano Vos en schoot raak: 1-0. Ajax kwam in de eerste helft niet verder dan mogelijke strafschoppen: tegen het einde van de eerste helft appelleerde het hele stadion voor hands en dat gebeurde opnieuw toen Brobbey even later naar de grond ging, maar een penalty kwam er uiteindelijk niet.

Na rust trok Brighton de wedstrijd naar zich toe door via Simon Adingra op 2-0 te komen. Daarna kregen de Engelsen nog twee goede mogelijkheden om er 3-0 van te maken. Nadat die er niet in vielen, kreeg Ajax een korte opleving. De grootste kans uit die fase was voor Brian Brobbey, die binnenkant paal schoot. De bal rolde vervolgens via de andere paal weer het veld in.

Moeilijk verhaal

Na die kans kwamen er meer mogelijkheden voor Ajax, waaronder één voor Chuba Akpom, die in de tweede helft binnen de lijnen was gekomen. De Engelsman, die in de laatste twee wedstrijden drie keer wist te scoren, vuurde ook nu op doel, maar zag zijn schot gered worden door de Nederlandse Brighton-keeper Bart Verbruggen.

Daar bleef het wel bij, waardoor Ajax ook de tweede wedstrijd tegen Brighton verliest. De ploeg staat nu net iets steviger onderaan in groep B. Waar Ajax bij winst op een gelijk puntenaantal als Brighton had kunnen komen, is het verschil met die ploeg nu vijf punten. De rest van de stand wordt later vanavond duidelijk, want de andere ploegen in de groep, AEK Athene en Marseille, moeten nog tegen elkaar spelen.