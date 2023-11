Van 't Schip ziet dat Ajax ondanks nederlaag stappen zet: "Daar gaan we op doorborduren"

Brighton was vanavond een maatje te groot voor Ajax, daarover zijn trainer John van 't Schip en verdediger Devyne Rensch het met elkaar eens. Toch hebben ze allebei de indruk dat de ploeg stappen in de goede richting aan het zetten is.

Dat Brighton een stuk verder is dan Ajax, is volgens Van 't Schip logisch. "Zij zitten al twee jaar in een proces", zegt de trainer over de afgelopen periode, waarin de club zich in Engeland heeft opgewerkt tot subtopper. "Zoiets gaat niet van de een op de andere dag. Als ik zie dat wij nu al goede stappen zetten, dan is dat een positief gegeven. Daar gaan we op doorborduren."

Ook Devyne Rensch denkt dat Ajax veel beter kan en ook beter wordt. "Ons plafond is nog niet aangetikt", zegt hij na afloop van de wedstrijd. "Brighton is echt een goede ploeg, ze straffen die kleine foutjes van ons af. Het is jammer dat wij zulke doelpunten niet kunnen maken."