Schotse hooglander verdronken in Nieuwe Meer na aanval van loslopende hond

Een Schotse hooglander is vanochtend na een aanval van een loslopende hond verdronken in de Nieuwe Meer. De koe dook in het koude water, maar werd ook daar nog aangevallen door de hond. Nadat de koe kopje onderging, kwam deze niet meer boven water. "Het baasje van de hond heeft zich na het voorval bij ons in de boswinkel gemeld en zal aansprakelijk worden gesteld", vertelt een woordvoerder van Boswachterij in het Amsterdamse Bos aan AT5.

Rond 09.30 uur ziet een hardloper de loslopende sint-bernard achter de koe aangaan. "Na een aantal minuten rennen en vechten had de koe zoveel angst en sprong de Nieuwe Meer in", laat de hardloper aan AT5 weten. De hond zette de aanval door in het water en bleef de rug en kop van de koe aanvallen. Nadat de hooglander zover van de kant is gejaagd door de hond, verdrinkt de koe en komt deze niet meer boven.

De boswachterij van het Amsterdamse Bos bevestigt aan AT5 de gebeurtenis. Volgens een boswachter is dit niet het eerste incident. "We zien natuurlijk wat er allemaal misgaat in het bos en dit is het zoveelste ding wat er gebeurt en is gewoon niet oké. Daarom willen we dit nu ook echt naar buiten brengen."

Daarbij benadrukt de woordvoerder dat hondeneigenaren verantwoordelijk zijn voor het gedrag van de hond. "Wat er gebeurde, is een natuurlijk gedrag van een hond, het zijn immers jachtdieren, maar dat iemand geen appel kan doen op zijn hond kan niet." Maandag zal de Boswachterij contact opnemen met de dierenpolitie over de vervolgstappen van het voorval. Het baasje van de hond zei het voorval erg te betreuren.

Loslopende hond

De hardloper laat weten dat het baasje van de hond niet in staat was het dier te stoppen. "Hij stond te schreeuwen naar de hond, die totaal niet luisterde. De hond was gewoon echt heel agressief en wild." De hardloper reageert geschrokken op de aanval. "Veel mensen gaan toch naar het natuurgebied om van deze beesten te genieten. Er stonden er vier en nu zijn het er maar drie."

Volgens de boswachter liep het baasje met de hond in losloopgebied en hoefde de hond daar niet aangelijnd te zijn. Maar ging het fout toen de hond in het gebied van de Schotse hooglanders belandde. "Daar mogen helemaal geen honden komen, aangelijnd of niet."