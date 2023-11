Mogelijk illegaal gokhuis in Nieuw-West opgerold

De politie heeft vannacht per toeval een mogelijk illegaal gokhuis ontdekt aan de Rhoneweg in Nieuw-West. Iets na 3.30 uur kreeg de politie melding van een schietpartij. Eenmaal ter plaatse werd er wat dat betreft niets aangetroffen. De agenten zagen wel dat er even verderop plotseling een deur van een horecagelegenheid werd dichtgetrokken en gingen op onderzoek uit.

Toen de agenten ter plaatse kwamen op de doorgegeven locatie belandden ze in een situatie waarbij 'ze niet echt wisten wat er aan de hand was', vertelt een woordvoerder van de politie. Volgens de melder zou er buiten een schietpartij hebben plaatsgevonden, maar er werd niets of niemand aangetroffen.

"Wel ging er plots een deur dicht, die niet meer open ging". Toen agenten het pand eenmaal binnen waren, troffen ze zo'n tweehonderd mensen aan en 'attributen die erop wijzen dat er illegaal wordt gegokt', zoals verschillende goktafels en speelkaarten.

De politie heeft iedereen naar huis gestuurd, er zijn geen aanhoudingen verricht. "We hebben melding gemaakt bij de gemeente en onderzoeken wat er zich heeft afgespeeld in het pand", aldus de woordvoerder. De gemeente kan uiteindelijk besluiten of het pand gesloten moet worden.