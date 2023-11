Ajacied Akpom baalt als een stekker na gelijkspel: "Dit voelt als een verlies"

Chuba Akpom, die tegen Almere City weer als invaller scoorde, was op de persconferentie na afloop zichtbaar teleurgesteld. Daar had hij alle reden voor, want Ajax gaf in de laatste minuut een penalty weg waardoor de Amsterdammers gelijk speelden tegen Almere City.

"Je geeft de wedstrijd gewoon uit handen door onnodige doelpunten", vertelt John van 't Schip na afloop van de wedstrijd. "Dit voelt gewoon als een verlies", vertelt Akpom.

Volgens Van 't Schip is het team jong en is de balans 'niet altijd daar is waar je het misschien zou wensen of willen'. "Maar dat is niet zomaar aan de orde. Want dat kun je niet zomaar hebben."