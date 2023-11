Ajax weet ook niet van Almere City te winnen

Trainer John van 't Schip koos voor Georges Mikautadze en Borna Sosa in de basis. Dat ging ten kost van Silvano Vos en Anton Gaaei.

In de tamme beginfase gebeurde er weinig. Na zo'n twintig minuten won Brian Brobbey een sprintduel en leverde de bal af aan Steven Berghuis. Zijn schot was echter recht in de handen van Almere City-keeper Nordin Bakker. In de eerste helft was Almere City FC misschien wel meer dan gelijkwaardig aan Ajax.

Afstandsschoten

De Amsterdammers creëerden weinig. In de 39e minuut was Berghuis dichtbij de openingstreffer, maar zijn schot ging net voor langs de verkeerde kant van de paal. Even later was het Kristian Hlynsson met een afstandsschot recht op de vuisten van Bakker

Trainer John van 't Schip was niet tevreden over de eerste helft en aan het begin van de eerste helft werden er drie spelers ingebracht. Gaaei, Tahirović en Forbs kwamen erin voor Sosa, Mikautadze en Berghuis.

Assists van Brobbey

Na rust zetten de Amsterdammers wat meer aan en dat resulteerde in een paar kansjes. Toch was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Uit de omschakeling maakte Jochem Ritmeester van de Kamp de openingstreffer. Invaller Eén minuut later tikte Chuba Akpom de 1-1 tegen de touwen nadat Brobbey de bal mooi voor de Ajax-aanvaller klaarlegde.

Ajax had op voorspring moeten komen, maar van dichtbij schoten Brobbey en Akpom op de keeper van Almere City FC. In de slotfase kwam Ajax op voorsprong. Het was weer Brobbey die de assist gaf. Dit keer was Benjamin Tahirovic de afmaker.

Diezelfde Tahirovic veroorzaakte in de blessuretijd een penalty en die wist Almere City-aanvaller Thomas Robinet te benutten.