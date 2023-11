AEB roept gemeente op geen afval te brengen door blusschade na brand

Afgelopen weekend woedde er een grote brand in de bunker van het afvalverwerkingsbedrijf aan de Australiëhavenweg. Hoewel de brandschade meevalt, is er door het vele blussen veel afval nat geworden. Hierdoor kan er vandaag geen nieuw afval worden verwerkt.

"Nat afval kan niet zomaar in de afvalverbrander. We proberen nu ruimte te maken, zodat het natte afval verwerkt kan worden", aldus een woordvoerder van het AEB.

Amstelveen

Het AEB neemt vandaag geen nieuw afval aan om zodat de achterstand in de verwerking kan worden ingehaald. De gemeente Amstelveen roept inwoners op om restafval zoveel mogelijk thuis te bewaren. "Zo voorkomen we dat er zakken met restafval naast de ondergrondse restafvalcontainers komen te staan", aldus de Amstelveense gemeente in een tweet.

De gemeente Amsterdam zegt dat de tijdelijke afvalstop bij het AEB geen gevolgen voor Amsterdammers heeft. "Mensen kunnen gewoon hun afval blijven storten", zegt een woordvoerder van wethouder Pels (Afval en reiniging).