Onderzoek: geen bewijs dat aanpak Top 600 werkt, mogelijk zelfs averechts effect

Er is geen bewijs dat de Top 600-aanpak van de gemeente leidt tot een vermindering van criminaliteit bij de jongeren, het zou zelfs averechts werken. Dat concluderen onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in een rapport over de effectiviteit van aanpak. Het lukt hulpverleners vaak niet om voldoende perspectief te bieden, onder andere door problemen op de woningmarkt en in de zorg.

In 2011 startte de gemeente met een intensieve aanpak van honderden jonge veelplegers: de Top 600. Deze groep jongeren zou verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de overvallen, straatroven, woninginbraken en drugscriminaliteit in de stad. Eén van de doelen van de aanpak is het zo veel mogelijk terugdringen van criminaliteit bij deze groep. Elke persoon op deze lijst zou een zogenoemde regisseur toegewezen krijgen, die samen met betrokken organisaties een plan van aanpak moet coördineren.

De onderzoekers vergeleken de recidive (herhaling van strafbaar gedrag, red.) van jongeren op de lijst, met de recidive van personen die nét niet op de lijst terecht zijn gekomen of waarvan de aanpak nooit van start is gegaan. Wat blijkt: tijdens het onderzoek gaan beide groepen minder vaak opnieuw de fout in, maar de groep die net buiten de Top 600 valt, kent een hogere afname in criminaliteit dan de Top 600-groep.

Gedragsverandering is moeilijk

"De resultaten indiceren dat de aanpak van recidive niet of zelfs averechts werkt. Een eerste mogelijke verklaring is dat gedragsverandering bij Top 600-personen moeilijk is, omdat het een zware doelgroep met problemen betreft. Er is naast crimineel gedrag vaak sprake van psychische problematiek, verslaving, schulden en/of dakloosheid. "Wellicht is het doel recidivevermindering te hoog gegrepen voor de doelgroep of te hoog gegrepen voor een groot deel van de doelgroep", aldus het WODC.

Een tweede mogelijke verklaring is dat het deel van de aanpak dat is gericht op rehabilitatie onvoldoende lijkt te worden uitgevoerd zoals beoogd.

Zo beschikken regisseurs over steeds minder mogelijkheden om toekomstperspectief te kunnen bieden, met name op het gebied van wonen en zorg. Op die manier zou het moeilijker zijn geworden om de personen te motiveren voor gedragsverandering. Gemiddeld is bijna een kwart van de Top 600-personen dakloos, terwijl een vaste woning volgens het WODC een belangrijke voorwaarde is om andere stappen richting herstel te kunnen zetten.

Wachtlijsten in de zorg

Enkele hulpverleners vertellen in interviews dat in het begin van de aanpak het nog lukte om om toekomstperspectief te bieden. Maar in de loop van de tijd werd dit steeds ingewikkelder. Zo zijn er te weinig geschikte woningen en ook in de zorg zijn de wachtlijsten lang. Daarnaast hebben hulpverleners last van toenemende bureaucratie bij het aanvragen van geld voor bijvoorbeeld een nieuwe matras of fiets.