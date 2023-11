De buurtrechtbank bestaat twee jaar: "Het wordt enorm op prijs gesteld"

De buurtrechtbank in de wijk Venserpolder in Zuidoost bestaat deze maand twee jaar. Het is de eerste en tot nu toe enige buurtrechtbank van Amsterdam. En het is een succes blijkt uit een evaluatieonderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat de buurtrechter 'in korte tijd bekendheid en een positie heeft verworven in de wijk en een groot informeel netwerk heeft opgebouwd'. De Rechtbank Amsterdam voert in stadsdeel Nieuw-West inmiddels een verkenning uit gericht op het openen van een tweede buurtrechtbank.

"Een buurtrechter is een echte rechter die in een wijk rechtspraak uitoefent, maar heel goed kijkt naar wat er in de buurt gaande is. Het gaat om kleine zaken die een behoorlijke impact hebben op het leven van mensen. Kleine strafzaken (politierechterzaken) waarbij één rechter mag beslissen. Incassozaken (zorgverzekeringpremies), leerplichtzaken maar vooral ook leerplichtgesprekken om zo een zaak te voorkomen. En dat is heel nieuw. Dat gaat heel goed."

"De ervaringen zijn dat het enorm op prijs gesteld wordt. De manier waarop we toegankelijk zijn, waarop we dingen goed uitleggen, de manier waarop we oplossingsgericht zijn en samenwerken met allerlei hulpverlenende instanties. En voor de rechters is het ook leuk werk. Omdat je ook kan zien wat het resultaat is van alle beslissingen die we nemen. Ik ken de buurt en de buurt kent mij ook redelijk goed. En mijn collega’s ook, hè? Ik heb nog vier collega’s die hier zittingen doen en die kennen ze inmiddels ook. Iedereen kan hier ook gewoon binnenlopen om even een praatje te maken. En dan hoor ik dingen die belangrijk kunnen zijn."

Er zijn plannen om in elk stadsdeel zo'n buurtrechtbank te maken. "Ja, de burgemeester wil dat, hè? Het kost nogal wat personeel, geld, gebouwen en dergelijke. Het is niet zo dat we in elke buurt een buurtrechter willen hebben. Wel krijgen we waarschijnlijk toestemming om te kijken of ook in West een buurtrechter passend is. Ik denk dat er uiteindelijk veel meer buurtrechtspraak in Nederland zal komen. Maar dat het beperkt zal blijven tot buurten waar het echt belangrijk is."