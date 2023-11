Stad nl Nog steeds in shock na dodelijke steekpartij Robert Scottstraat: "Verdrietig en angstig"

Drie maanden na de dodelijke steekpartij begin augustus in de Robert Scottstraat zijn sommige omwonenden nog steeds in shock. "Je bent verdrietig, angstig en je probeert er eigenlijk zo goed mogelijk mee om te gaan", vertelt een buurtbewoner vandaag. Op 1 augustus werden twee mannen in hun woning neergestoken. Een 25-jarige bewoner overleed en zijn huisgenoot van 29 wist zwaargewond te vluchten. De verdachte stond daarna met bebloede kleding en een groot mes op een balkon te schreeuwen. Vandaag was de eerste zitting in het proces tegen een 36-jarige man, de buurman van de slachtoffers, die werd aangehouden.

De verdachte was zelf niet in de rechtbank vanmiddag en heeft zich tijdens verhoren beroepen op zijn zwijgrecht. De nabestaanden van het 25-jarige slachtoffer en zijn nog steeds revaliderende vriend waren vandaag wel in de rechtbank. Hoewel hen de details van de steekpartij bespaard bleven waren ze geëmotioneerd. Eerder vandaag blikte een buurtbewoner terug op het drama, vanaf haar balkon zag ze haar buurman op het balkon met een mes staan zwaaien. "Ik ging dus kijken en ik zag de overbuurman bloedend over straat rennen, ik zag dat de buurman bij hem op het balkon stond met een mes en bebloed shirt. Dat was heel erg ingrijpend. Je bent verdrietig en je bent angstig en je probeert er eigenlijk zo goed mogelijk mee om te gaan", aldus de vrouw. Een buurtbewoner die vandaag niet op camera wilde reageren vertelde vandaag dat de steekpartij haar erg bang heeft gemaakt. "Ik heb twee maanden binnen gezeten, ik durfde niet naar buiten. Ik heb veel mensen over de vloer gehad om zaken voor mij te regelen. Deze steekpartij heeft veel met mij gedaan." 'Bel AT5' Vlak na de steekpartij vertelde een buurman bij AT5. "Dat was best wel schrikken. Maar er werd wel heel adequaat gereageerd op straat. Een gewond slachtoffer kreeg meteen hulp van buurtbewoners. De verdachte is uit de woning 'gepraat 'en buiten door de politie overmeesterd. Hij riep vooral om AT5 en dat de politie zijn dossier erbij moest pakken." Tijdens de zitting vandaag werd bekend dat de verdachte naar verwachting half januari in het Pieter Baan Centrum kan worden behandeld. De volgende zitting is op 6 februari.

