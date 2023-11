'From the river to the sea' splijt IDFA: Palestijnse filmmaker trekt zich met 10 anderen terug

Samen met tien anderen heeft de Palestijnse filmmaker Basma al-Sharif zich teruggetrokken van het filmfestival IDFA. Dit gebeurde nadat de organisatie na een spontaan protest op de openingsavond onder meer verklaarde dat de omstreden leus 'from the river to the sea, Palestine will be free' door niemand meer moest worden gebruikt. Op zondag heeft de organisatie deze uitspraak genuanceerd, maar op die dag vertrok Al-Sharif al naar huis.

Sinds de gebeurtenissen in het Israël-Palestina-conflict is Al-Sharif in shock. De beslissing om naar Amsterdam te komen voor het festival was moeilijk. "Ik voelde me al kwetsbaar. Ik heb familie in Gaza, mijn leven is helemaal tot stilstand gekomen. Het was mijn eerste keer dat ik zou reizen sinds de oorlog daar is begonnen. Ik keek ernaar uit, het leek me een geweldig festival."

De Palestijnse Basma al-Sharif is alweer terug in haar woonplaats Berlijn als ze aan AT5 vertelt wat er gebeurd is. Ze zou jurylid zijn bij het festival en er zouden vier korte films van haar worden vertoond.

Wat is er precies gebeurd?

Op de openingsavond van het International Documentary Film Festival (IDFA) op 8 november werd bij een plotseling protest een spandoek getoond met de leus 'from the river to the see, Palestine will be free'. Deze uitspraak wordt door sommigen gezien als een antisemitische oproep tegen de Joodse bevolking in Israël. Voor anderen is dit een kreet tegen de Israëlische bezetting en onderdrukking van de Palestijnen. Ook riepen de demonstranten op tot een staakt-het-vuren.

Twee dagen later, op vrijdag 10 november, verontschuldigde de organisatie van het festival zich. Zij verklaarden dat dit een kwetsende leus is en vinden dat deze op geen enkele manier en door niemand meer gebruikt mag worden. 'We zijn fel gekant tegen het bekijken van de geschiedenis vanuit één perspectief, het simplificeren van menselijke tragedies of het over een kam scheren van mensen. IDFA respecteert en koestert het menselijk leven. Elk menselijk leven.'

Weer twee dagen later, op zondag 12 november, schrijft de organisatie in een bericht aan de documentairegemeenschap dat zij alle reacties op hun eerste verklaring hebben ontvangen, gelezen en besproken. Ze roept op tot een direct staakt-het-vuren en erkent dat de leus door verschillende partijen op verschillende manieren wordt gebruikt. 'IDFA is een open platform en geen censor. IDFA blijft een open en inclusieve plek om je uit te drukken en om moeilijke discussies serieus en respectvol te voeren via documentairefilms en kunst.'

Gisteren werd bekend dat elf filmmakers zich hebben teruggetrokken van het festival omdat zij vonden dat de activisten door de eerste verklaring monddood worden gemaakt. IDFA benadrukt dat ze sinds de gebeurtenissen hun eigen verklaringen constant hebben geëvalueerd en betreurt het ten diepste dat de makers zich hebben teruggetrokken.