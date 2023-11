Spookrijder op A10 veroorzaakte meerdere aanrijdingen: "Het was angstaanjagend"

De automobilist reed zelf rond 21.50 uur op een van de middelste rijstroken van de A10 Oost en werd ingehaald door iemand anders toen de spookrijder in beeld kwam. "De automobilist die aan het inhalen was is in één keer naar rechts geschoten en raakte daarbij de linker achterbumper van degene voor mij, die begon te tollen en vloog de vangrail in", vertelt de getuige aan AT5.

Vluchtstrook

Hij kon zelf door flink te remmen en uit te wijken een tweede aanrijding voorkomen en stuurde daarna de vluchtstrook op. De auto die wel geraakt was stond nog bij de vangrail op de linkerrijstrook met schade aan de achterbumper. De uitwijkende auto had schade aan de voorkant, maar er was niemand gewond geraakt.

"Je moet er niet aan denken wat er gebeurd was als er een frontale botsing met 100 kilometer per uur aan beide kanten had plaatsgevonden", vertelt de automobilist. "We hebben dat net aan kunnen voorkomen. Het was zo onwerkelijk, zo angstaanjagend. Dan sta je nog wel even te shaken op je benen."