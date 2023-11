Aantal WW-uitkeringen stijgt harder in regio Amsterdam dan in rest van het land

Het aantal inwoners van Amsterdam en omliggende gemeenten met een WW-uitkering is in een jaar tijd met bijna 13 procent gestegen. Dat is een fors hoger percentage dan de rest van Nederland, waar het aantal WW-aanvragen met 0,4 procent steeg.

Dat meldt het UWV. De WW is een tijdelijke uitkering die mensen krijgen wanneer ze werkloos worden. In Amsterdam kregen 15.126 inwoners zo'n uitkering. Dat is grofweg een tiende van het totaal aantal WW-uitkeringen in Nederland: 155,8 duizend.

De cijfers gaan over de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam, waar ook gemeenten als Haarlemmermeer, Purmerend, IJmuiden en Lelystad onder vallen.

Stijging na daling

Met deze stijging keert het aantal WW-uitkeringen terug naar het niveau van een paar jaar geleden. De afgelopen jaren daalde het aantal uitkeringen namelijk aanzienlijk. Zo lag het aantal uitkeringen in mei 2022 nog op 15.912. Een aantal dat hoger ligt dan nu, maar wat toen door het UWV als 'ongekend laag' werd bestempeld. Het aantal uitkeringen zou in de loop van vorig jaar verder dalen: in december werden er nog maar 12.897 uitkeringen geteld. Volgens het UWV het laagste aantal ooit gemeten.

Volgens Joselyn Faber, arbeidsmarktadviseur bij het UWV, is de afkoelende economie een belangrijke reden waarom mensen een beroep moeten doen op de WW. "Je ziet dat het werkgeversvertrouwen het afgelopen jaren is gedaald, onder meer door de energiecrisis en de conflicten die in de wereld zijn ontstaan. De vraag naar producten en diensten neemt daardoor af."

ICT of management

Dat de stijging in Amsterdam nu gemiddeld hoger is dan het landelijk gemiddelde, komt omdat veel mensen die in de WW terecht zijn gekomen een ICT- of managementbaan hadden, banen die juist in deze regio veel voorhanden waren. "In die sectoren is het aantal aanvragen met 64 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar", zegt Faber. "Maar normaal gesproken is de arbeidsmarkt voor managers en ICT-personeel krap, dus we verwachten dat dit op lange termijn wel weer zal herstellen."